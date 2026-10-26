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Jio IPO GMP: जिओ IPO अलॉटमेंटपूर्वी शेअर बाजारात मोठी घसरण; IPO मधून नफा होणार की नुकसान? GMP काय सांगतो?

How Much Profit Could Investors Make on Jio IPO: जिओ IPO च्या अलॉटमेंटच्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण झाली असली, तरी गुंतवणूकदारांचं लक्ष आता 28 ऑक्टोबरच्या लिस्टिंगकडे लागलं आहे. जाणून घ्या GMP मध्ये काय संकेत आहेत.
Jio IPO GMP Update

Jio IPO GMP Today: ₹250 Premium Signals 22.34% Listing Gain Ahead of Share Listing

eSakal

Vinod Dengale
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Jio IPO GMP today 26 October: देशात अनेक दिवसांपासून गुंतवणूकदार ज्या IPOची वाट पाहत होते तो Jio चा IPO 21 ते 23 ऑक्टोबरदरम्यान खुला होता. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहातील या कंपनीच्या 30,213 कोटी रुपयांच्या IPO साठी तीन दिवसांत तब्बल 1.38 कोटींपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले.मात्र आज 26 तारखेला IPO अलॉटमेंटच्या दिवशीच शेअर बाजारात मोठी घसरण होऊन सेन्सेक्स 400 अंकांनी खाली आला.

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