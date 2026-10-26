Jio IPO GMP: जिओ IPO अलॉटमेंटपूर्वी शेअर बाजारात मोठी घसरण; IPO मधून नफा होणार की नुकसान? GMP काय सांगतो?

Jio IPO GMP today 26 October: देशात अनेक दिवसांपासून गुंतवणूकदार ज्या IPOची वाट पाहत होते तो Jio चा IPO 21 ते 23 ऑक्टोबरदरम्यान खुला होता. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहातील या कंपनीच्या 30,213 कोटी रुपयांच्या IPO साठी तीन दिवसांत तब्बल 1.38 कोटींपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले.मात्र आज 26 तारखेला IPO अलॉटमेंटच्या दिवशीच शेअर बाजारात मोठी घसरण होऊन सेन्सेक्स 400 अंकांनी खाली आला. .दरम्यान बाजारात घसरण झाली असली तरी आता गुंतवणूकदारांचं लक्ष मात्र 28 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या Jio IPO शेअर्सच्या लिस्टिंगकडे लागलं आहे. लिस्टिंगच्या दिवशी शेअर बाजारात किती नफा मिळू शकतो, याचा अंदाज घेण्यासाठी गुंतवणूकदार ग्रे मार्केट प्रीमियम म्हणजेच GMP वर नजर ठेऊन आहेत..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Jio IPO Allotment Status: जिओचे शेअर्स मिळाले की नाही? एका क्लिकवर चेक करा स्टेटस; लिस्टिंग कधी? पाहा अपडेट.250 रुपये GMP IPO Watch या वेबसाइटवरील आकडेवारीनुसार, सोमवारी सकाळी म्हणजेच 26 ऑक्टोबर रोजी Jio IPO च्या शेअर्सचा GMP 250 रुपये होता. IPO चा वरचा प्राइस बँड 1,119 रुपये धरल्यास, या प्रीमियमवर आधारित संभाव्य लिस्टिंग किंमत 1,369 रुपये आणि संभाव्य लिस्टिंग गेन सुमारे 22.34% असू शकेल..किती नफा होईल?ग्रे मार्केट प्रीमियम जर 250 रुपये प्रति शेअर धरला तर एका लॉटमधील 12 शेअर्समागे तब्बल 3000 रुपये नफा लिस्टिंगच्या दिवशीच होण्याची शक्यता आहे. याचाच अर्थ ज्या रिटेल गुंतवणूकदारांनी 1 लॉटसाठी अर्ज केला होता त्यांना 13,428 रुपयांच्या गुंतवणुकीवर 3,000 रुपयांचा नफा मिळू शकतो.मात्र, GMP हा अनधिकृत ग्रे मार्केटमधील संकेत आहे; तो प्रत्यक्ष लिस्टिंग किंमत किंवा नफ्याची हमी देत नाही. लिस्टिंगच्या दिवशी शेअरची किंमत यापेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकते..Gold Jewellery Price: लग्नासाठी सोनं आत्ताच खरेदी करावं की आणखी स्वस्त होण्याची वाट पाहावी? सोन्याचा भाव 1 लाखांपर्यंत येणार?.Jio IPO अलॉटमेंट आणि लिस्टिंगचं वेळापत्रकसोमवार 26 ऑक्टोबर: शेअर्सचं अलॉटमेंट निश्चित होणारमंगळवार 27 ऑक्टोबर: अलॉट झालेले शेअर्स डीमॅट खात्यात जमा होण्याची आणि पात्र नसलेल्या अर्जदारांना रिफंड मिळण्याची अपेक्षाबुधवार 28 ऑक्टोबर: BSE आणि NSE वर शेअर्सची नियोजित लिस्टिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.