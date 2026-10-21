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Jio IPO: फक्त 35 मिनिटांत पूर्ण सबस्क्राइब! Jio चा नवा रेकॉर्ड; GMP किती वाढला?

Jio Platforms IPO Subscription Record Investor Demand: जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या IPO ला पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदारांचा जोरदार प्रतिसाद आहे. त्यामुळे IPO ची संभाव्य लिस्टिंग किंमत किती असू शकते, सबस्क्रिप्शनची स्थिती काय आहे जाणून घ्या.
Jio IPO Creates History! Fully Subscribed Within Hours; Check GMP and Expected Listing Price

Jio IPO Creates History! Fully Subscribed Within Hours; Check GMP and Expected Listing Price

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Jio Platforms IPO news latest update: रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी संबंधित जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या बहुचर्चित IPO ने पहिल्याच दिवशी रेकॉर्ड केला आहे. 21 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10:35 वाजेपर्यंत हा IPO एकूण 1.14 पट सबस्क्राइब झाला होता. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मिळालेल्या या जबरदस्त मागणीमुळे IPO ला पूर्ण सबस्क्रिप्शन मिळाले.

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