Jio IPO: फक्त 35 मिनिटांत पूर्ण सबस्क्राइब! Jio चा नवा रेकॉर्ड; GMP किती वाढला?

Jio Platforms IPO news latest update: रिलायन्स इंडस्ट्रीजशी संबंधित जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या बहुचर्चित IPO ने पहिल्याच दिवशी रेकॉर्ड केला आहे. 21 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10:35 वाजेपर्यंत हा IPO एकूण 1.14 पट सबस्क्राइब झाला होता. संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मिळालेल्या या जबरदस्त मागणीमुळे IPO ला पूर्ण सबस्क्रिप्शन मिळाले..उपलब्ध सबस्क्रिप्शन आकडेवारीनुसार, IPO अंतर्गत विक्रीसाठी ठेवलेल्या 19.75 कोटी शेअर्सच्या तुलनेत सुमारे 22.58 कोटी शेअर्ससाठी बोली लागली होती.दुसरीकडे, 10;44 वाजेपर्यंत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा हिस्सा 0.26 पट, तर बिगर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (NII) हिस्सा 0.28 पट सबस्क्राइब झाला होता. कर्मचारी वर्गासाठी राखीव हिस्सा 0.61 पट, तर भागधारकांसाठी राखीव हिस्सा 0.47 पट सबस्क्राइब झाला होता. दरम्यान, त्या वेळेपर्यंत IPO साठी सुमारे 25,265कोटी रुपयांच्या बोली लागल्या होत्या आणि 10.17 लाखांहून अधिक अर्ज नोंदवले गेले होते..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव घसरले, तरी दसऱ्याच्या मूहर्तावर खरेदी कमी! कारण काय? 10 ग्रॅमचा ताजा भाव किती?.Jio IPO चा GMP किती?21 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजताच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या IPO चा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) तब्बल 276 रुपये होता. IPO ची वरची किंमत 1,119 रुपये प्रति शेअर गृहीत धरल्यास, अंदाजित लिस्टिंग किंमत 1,395 रुपये होईल. म्हणजेच, इश्यू किमतीच्या तुलनेत सुमारे 24.66 टक्के प्रीमियमचा अंदाज व्यक्त केला जात होता.मात्र, ग्रे मार्केटमधील प्रीमियम हा अनधिकृत संकेत आहे. प्रत्यक्ष लिस्टिंगच्या दिवशी शेअर याच किमतीला सूचीबद्ध होईल किंवा गुंतवणूकदारांना नफा मिळेल, याची खात्री नसते..दरम्यान, कंपनीने IPO पूर्वी अँकर गुंतवणूकदारांकडून सुमारे 8,110 कोटी रुपये उभारले होते. उपलब्ध माहितीनुसार, ऑफर केलेल्या रकमेच्या तुलनेत सुमारे 30 पट मागणी नोंदवली गेली होती..LPG Gas Price Today: दिवाळीपूर्वी गॅस सिलिंडर स्वस्त की महाग? पुणे, मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील दर जाणून घ्या.गुंतवणूक करण्यापूर्वी हे लक्षात घ्याजिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या व्यवसायाचा मोठा भाग तिची दूरसंचार उपकंपनी Reliance Jio Infocomm वर अवलंबून आहे. याशिवाय दूरसंचार क्षेत्रातील नियम, स्पेक्ट्रमची उपलब्धता, स्पर्धा आणि सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवांमुळे निर्माण होणारी आव्हाने या संभाव्य जोखमी आहेत. नेट न्यूट्रॅलिटीसंबंधी नियमांमध्ये बदल झाल्यासही व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.