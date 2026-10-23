Jio IPO मध्ये गुंतवणुकीची शेवटची संधी! कोणत्या कॅटेगरीतून अर्ज केल्यास फायदा? PAN आणि कॅटेगरीचे नियम समजून घ्या

which category is best for Jio IPO application: देशाच्या शेअर बाजार इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ असणाऱ्या Jio IPO ला गुंतवणूकदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. तब्बल 30,200 कोटी रुपयांचा हा IPO 21 ऑक्टोबर रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाला अन् पहिल्याच दिवशी अवघ्या 100 मिनिटांत IPO पूर्णपणे सबस्क्राइब झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे भारतातील सर्वाधिक वेगाने पूर्ण सबस्क्राइब होणाऱ्या मोठ्या IPO पैकी हा एक ठरला आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .IPO सुरू झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापर्यंत जिओ प्लॅटफॉर्म्ससाठी गुंतवणूकदारांची एकूण मागणी सुमारे 3.73 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. अँकर बुकमध्ये संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची मागणी उपलब्ध शेअर्सच्या तुलनेत 30 पटांहून अधिक असल्याचं सांगितलं जात आहे. IPO ला मिळालेल्या या प्रतिसादामुळे जिओ प्लॅटफॉर्म्सबाबत शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची उत्सुकता लागली आहे. आज, 23 ऑक्टोबर हा जिओ IPO मध्ये अर्ज करण्याचा शेवटचा दिवस असून 28 ऑक्टोबरला हा IPO बाजारात लिस्ट होण्याची शक्यता आहे. .Gold Rate Today: दिवाळीआधी सोनं-चांदी स्वस्त! 3 दिवसांत भाव कोसळले; चांदी 10 महिन्यांतील नीचांकी दरावर; ताजे भाव पाहा.या IPO मध्ये सामान्य रिटेल गुंतवणूकदारांबरोबरच रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे पात्र शेअरहोल्डर्स, जिओ आणि रिलायन्समधील काही पात्र कर्मचारी तसेच मोठी रक्कम गुंतवू इच्छिणाऱ्या गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी वेगवेगळ्या कॅटेगरी ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपल्याला कोणत्या कॅटेगरीतून अर्ज करता येईल आणि त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत, हे समजून घ्या..1. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरहोल्डर्ससाठी वेगळी कॅटेगरीरिलायन्स इंडस्ट्रीजचे पात्र शेअरहोल्डर्स जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या IPO मध्ये स्वतंत्र शेअरहोल्डर कॅटेगरीतून अर्ज करू शकतात. बाजारातील माहितीनुसार, या कॅटेगरीसाठी 2.5 कोटी रुपयांचे शेअर्स राखीव ठेवण्यात आले आहेत.याचा लाभ घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडे 14 ऑक्टोबरपूर्वी शेअर्स घेणे आवश्यक आहे. तेव्हाच पात्र गुंतवणूकदारांना या कॅटेगरीतून अर्ज करता येतो. तसेच एका अर्जदारासाठी कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा 2 लाख रुपये आहे. मात्र, या कॅटेगरीतून अर्ज केल्याने शेअर्सचे वाटप निश्चित होईल, असे नाही. अर्ज करण्यापूर्वी IPO चे अधिकृत दस्तऐवज तपासून पात्रता आणि संबंधित तारखांची खात्री करणे आवश्यक आहे..2. कर्मचाऱ्यांसाठी शेअर्स राखीवजिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या IPO मध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांसाठीही स्वतंत्र कोटा ठेवण्यात आला आहे. या कॅटेगरीसाठी 500 कोटी रुपयांचे शेअर्स राखीव आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, जिओ प्लॅटफॉर्म्स आणि जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या पात्र उपकंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना या कोट्यातून अर्ज करण्याची संधी आहे. या कॅटेगरीत कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, रिलायन्स समूहातील प्रत्येक कंपनीचा कर्मचारी या कोट्यासाठी पात्र असेलच असे नाही. कंपनीच्या नियमांनुसार पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांनीच निर्धारित प्रक्रियेनुसार अर्ज करावा..3. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी सर्वसाधारण कॅटेगरीसामान्य वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी रिटेल कॅटेगरी उपलब्ध आहे. या कॅटेगरीतून कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत अर्ज करता येतो. या कॅटेगरीत शेअर्सचे वाटप IPO मधील मागणी आणि उपलब्ध शेअर्सच्या आधारे केले जाते. त्यामुळे IPO ला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाल्यास प्रत्येक अर्जदाराला शेअर्स मिळतीलच असे नाही..4. गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (NII) कॅटेगरीरिटेल कॅटेगरीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम गुंतवू इच्छिणाऱ्या पात्र गुंतवणूकदारांसाठी गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणजेच NII कॅटेगरी असते. सामान्यतः 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा अर्ज या कॅटेगरीत येतो. या कॅटेगरीतील अर्ज आणि शेअर्सचे वाटप हे IPO च्या नियमांनुसार केले जाते..Stock Market: Jio IPO की Reliance चे शेअर्स? तुमच्याकडे 14,000 रुपये असतील तर कुठे गुंतवणं फायद्याचं? तज्ज्ञ काय सांगतात.एकापेक्षा जास्त कॅटेगरीतून अर्ज करता येतो का?बाजाराच्या माहितीनुसार, पात्र गुंतवणूकदारांना संबंधित अटी पूर्ण केल्यास एकापेक्षा जास्त कॅटेगरीतून अर्ज करण्याची संधी असू शकते. उदाहरणार्थ, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा पात्र शेअरहोल्डर शेअरहोल्डर कॅटेगरीसोबत रिटेल कॅटेगरीतूनही अर्ज करू शकतो. पात्र कर्मचारीही त्यांच्या कर्मचारी कोट्याव्यतिरिक्त रिटेल कॅटेगरीचा पर्याय वापरू शकतात.मात्र, एकाच PAN क्रमांकाचा वापर करून नियमांचे उल्लंघन करणारे अनेक अर्ज केल्यास अर्ज बाद होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी IPO चे अधिकृत नियम, अर्जाच्या अटी आणि संबंधित ब्रोकरचे निर्देश तपासणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.