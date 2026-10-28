Jio IPO Listing: जिओच्या शेअरची बाजारात धडाक्यात एंट्री! 21.36% प्रीमियमवर लिस्टिंग; गुंतवणूकदारांना किती फायदा?

Jio Platforms IPO listing price on BSE and NSE: गेल्या अनेक दिवसांपासून गुंतवणूकदार ज्या क्षणाची वाट पाहत होते, तो क्षण आज 28 ऑक्टोबर रोजी आला आहे. Jio Platforms चा शेअर आज शेअर बाजारात लिस्ट झाला आहे. सुमारे 30,200 कोटी रुपयांच्या IPO नंतर कंपनीच्या शेअरने सकाळी 10 वाजता बाजारात पदार्पण केलं. Jio Platforms चा शेअर BSE आणि NSE वर प्रति शेअर 1,358 रुपयांवर लिस्ट झाला. कंपनीच्या 1,119 रुपये प्रति शेअर या इश्यू प्राइसच्या तुलनेत शेअरने 21.36% प्रीमियमसह बाजारात दमदार एन्ट्री केली..2,868 रुपयांचा फायदा जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा शेअर IPO च्या 1,119 रुपये इश्यू प्राइसच्या तुलनेत 1,358 रुपयांवर लिस्ट झाला. त्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांना 13,428 रुपयांच्या गुंतवणुकीवर 16,296 रुपये रिटर्न मिळाला. याचाच अर्थ एका शेअरची किंमत 239 रुपयांनी वाढल्याने एका लॉटमध्ये 2,868 रुपयांचा नफा झाला. .शेअरहोल्डरही मालामाल शेअरहोल्डर कॅटेगरीत 23 शेअर्सचा किमान लॉट मिळालेल्या गुंतवणूकदारांना लिस्टिंग प्राइसच्या आधारे 5,497 रुपयांचा फायदा झाला. तर HNI गुंतवणूकदारांना 180 शेअर्सवर 43,020 रुपयांचा लिस्टिंग गेन मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.