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Jio Stock Market Crash: Jio IPO लिस्टिंगच्या दिवशीच शेअर बाजार घसरला ! 15 मिनिटांत Sensex 700 अंकांनी कोसळला; Reliance चा शेअरही लाल

Jio IPO Listing Day Sensex Falls 700 Points: जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या शेअर बाजारातील लिस्टिंगकडे लक्ष लागले असताना बुधवारी सकाळी सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरले. नेमकं काय घडलं जाणून घ्या.
Jio IPO Listing Day

Sensex Falls 700 Points in 15 Minutes, Reliance Shares Trade in Red

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

JIO IPO: जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या शेअर बाजारातील पदार्पणाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले असताना भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. भारतातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या IPO पैकी एक असलेल्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या लिस्टिंगपूर्वी गुंतवणूकदार सावध असल्याचे चित्र बाजारात दिसले.

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