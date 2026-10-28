Jio Stock Market Crash: Jio IPO लिस्टिंगच्या दिवशीच शेअर बाजार घसरला ! 15 मिनिटांत Sensex 700 अंकांनी कोसळला; Reliance चा शेअरही लाल

JIO IPO: जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या शेअर बाजारातील पदार्पणाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले असताना भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. भारतातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या IPO पैकी एक असलेल्या जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या लिस्टिंगपूर्वी गुंतवणूकदार सावध असल्याचे चित्र बाजारात दिसले..बुधवारी सकाळच्या व्यवहारात 15 मिनिटांतच सेन्सेक्स तब्बल 700 अंकांनी घसरून 72,898 अंकावर व्यवहार करत आहे. तर निफ्टी 50 निर्देशांकही 180 अंकांच्या घसरणीसह 22,565 अंकावर व्यवहार करत आहे..Reliance देखील लालआज सकाळच्या सत्रात Sensex मधील कंपन्यांमध्ये L&T च्या शेअर्समध्ये दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर तब्बल 5 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. त्यामुळे हा शेअर निर्देशांकातील सर्वाधिक वाढ नोंदवणारा ठरला. तर त्यासोबत SBI, Maruti, HindUnilvr, Trent आणि Axis Bank चे शेअर्सही तेजीत व्यवहार करत होते.दुसरीकडे, Infosys, Tech Mahindra, HCL Tech, TCS आणि ITC यांच्या शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली.दरम्यान Jio ची पेरेंट कंपनी Reliance च्या शेअर्समध्येही सकाळी काही प्रमाणात घसरण दिसून शेअर लाल रंगात व्यवहार करत होता.Reliance चा शेअर 0.70% घसरून 1190 वर व्यवहार करत होता..IT शेअर्स घसरले आजच्या व्यवहारात क्षेत्रीय निर्देशांकांमध्ये निफ्टी आयटीमध्ये 3 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली, तर निफ्टी एफएमसीजी जवळपास 2 टक्क्यांनी खाली आला. निफ्टी ऑटोमध्ये किरकोळ वाढ वगळता जवळपास सर्वच क्षेत्रीय निर्देशांक लाल रंगात व्यवहार करत होते. व्यापक बाजारातील निर्देशांकही घसरणीसह व्यवहार करत होते, तर स्मॉलकॅप निर्देशांकांमध्ये किरकोळ वाढ दिसून आली..सावध भूमिका का?अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटीची 27 आणि 28 ऑक्टोबर 2026 रोजी दोन दिवसीय धोरणात्मक बैठक सुरू आहे. आज या बैठकीतील व्याजदरांबाबतचा निर्णय जाहीर होणार आहे. याशिवाय, आज जिओ प्लॅटफॉर्म्स लिमिटेड आणि पारस हेल्थकेअर लिमिटेड या कंपन्यांचे शेअर बाजारात पदार्पण होणार आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.