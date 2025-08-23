Labubu Doll: 'लबूबू डॉल'मुळे कंपनी मालामाल; फक्त एका वर्षात सीईओचे नशीब बदलले, किती केली कमाई?

हाँगकाँगच्या Pop Mart International कंपनीची लबूबू डॉल जागतिक बाजारपेठेत धुमाकूळ घालत आहे.एका वर्षात शेअरमध्ये तब्बल 609% वाढ झाली असून गुंतवणूकदारांना मल्टिबॅगर रिटर्न मिळाला.CEO वांग निंग यांची संपत्ती एका वर्षातच 18.5 अब्ज डॉलरने वाढून 26.6 अब्ज डॉलर झाली आहे..CEO Wang Ning: हॉंगकाँग बेस्ड कंपनी Pop Mart International ची लबूबू डॉल (Labubu Doll) सध्या जागतिक पातळीवर धुमाकूळ घालत आहे. बाहेर आलेले बारीक दात, मोठे कान आणि मोठे डोळे असलेली ही डॉल तरुणाईत एवढी लोकप्रिय झाली आहे की, तिच्या विक्रीतून कंपनी आणि गुंतवणूकदार अक्षरशः मालामाल झाले आहेत..609 टक्के मल्टिबॅगर रिटर्नगेल्या एका वर्षात Pop Mart International च्या शेअरमध्ये तब्बल 609% वाढ झाली आहे. 29 ऑगस्ट 2024 रोजी एका शेअरची किंमत फक्त 45.35 हाँगकाँग डॉलर होती, जी आता 328 हाँगकाँग डॉलर पर्यंत पोहोचली आहे. गुरुवारी या शेअरने आपला लाइफ टाइम हाय गाठला. यामुळे गुंतवणूकदारांचे पोर्टफोलिओ अक्षरशः दणाणून गेले..कंपनीच्या महसुलात 204% वाढलबूबू डॉलला पॉप्युलर करण्यासाठी कंपनीची ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रॅटेजी फारच फायदेशीर ठरली. 2019 मध्ये लॉन्च झालेली ही डॉल वर्षागणिक लोकप्रिय होत गेली. 2025च्या पहिल्या सहामाहीत कंपनीच्या महसुलात तब्बल 204% वाढ होऊन तो 13.88 अब्ज युआन झाला. त्याचबरोबर नेट इनकम 397% वाढून 4.57 अब्ज युआनवर पोहोचला आहे..CEO Wang Ning झाले अब्जाधीशलबूबू डॉलच्या विक्रीतून केवळ गुंतवणूकदारांनाच नाही तर कंपनीचे CEO Wang Ning यांनाही प्रचंड फायदा झाला आहे. Forbes Billionaire Indexनुसार, त्यांची नेटवर्थ तब्बल 26.6 अब्ज डॉलरवर पोहचली आहे. 2024च्या शेवटी त्यांची संपत्ती 8.1 अब्ज डॉलर होती, परंतु केवळ एका वर्षात त्यांची संपत्ती 18.5 अब्ज डॉलरने वाढली असून ते अब्जाधीशांच्या यादीत झपाट्याने वर आले आहेत..FAQsप्र. 1: लबूबू डॉल एवढी लोकप्रिय का झाली?- तिची अनोखी डिझाईन (बारीकदात, मोठे कान, मोठे डोळे) आणि ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रॅटेजीमुळे ग्राहकांमध्ये कुतूहल वाढले.प्र. 2: Pop Mart चा शेअर किती वाढला आहे?- एका वर्षात शेअर 609% ने वाढून 45 हाँगकाँग डॉलर वरून 328 हाँगकाँग डॉलरवर पोहोचला.प्र. 3: कंपनीच्या महसुलात किती वाढ झाली?- 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत महसूल 204% वाढून 13.88 अब्ज युआन झाला.प्र. 4: Pop Mart चे CEO Wang Ning किती श्रीमंत झाले आहेत?- त्यांची संपत्ती 26.6 अब्ज डॉलरवर पोहोचली असून एका वर्षात 18.5 अब्ज डॉलरने वाढ झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.