Mahanadi Coalfields IPO: Jio नंतर आता सरकारी कंपनीचा IPO करू शकतो मालामाल! GMP किती, एका लॉटसाठी किती पैसे लागणार?

Mahanadi Coalfields IPO GMP Opening: Jio IPO नंतर सध्या शेअर बाजारातील IPO बाबत क्रेझ वाढली आहे. JIO, BLS Polymers या आयपीओने मागच्या काही दिवसांत दिलेल्या मोठ्या लिस्टिंग गेननंतर आता सरकारी महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेडची सहायक कंपनी महानदी कोलफील्डस लिमिटेडच्या (Mahanadi Coalfields Ltd) IPO वर गुंतवणूकदारांची नजर आहे. .किती गुंतवणूक करावी लागणार?महानदी कोलफील्डस लिमिटेड या आठवड्यात शेअर बाजारात आपला IPO आणणार आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी 19 नोव्हेंबरला हा IPO खुला होणार असून 23 नोव्हेंबरला बंद होईल. Mahanadi Coalfields Ltd IPO च्या शेअरची फेस वॅल्यू 2 रुपये असून पब्लिक इश्यू बॅंड 129 रुपये ते 136 रुपये प्रति शेअर इतका असणार आहे. एका लॉटमध्ये गुंतवणूकदारांना 110 इक्विटि शेअरसाठी 14,960 रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे..Gold Rate Today: सोनं 28 हजारांनी स्वस्त! 2026 वर्षातला सर्वात स्वस्त दर; लग्नसराईआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजा भाव.GMP किती?आज IPO उघडण्याच्या 3 दिवसआधी सोमवारी Mahanadi Coalfields Ltd IPO चा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 7 रुपये प्रीमियम वर आहे. या आधारावर शेअरची बाजारात लिस्टिंग 142 रुपये प्रति शेअर होऊ शकते. मात्र GMP हा फक्त एक अंदाज असून हा अनलिस्टेड मार्केटमधील माहिती देतो त्यामुळे वास्तविक बाजारात यात बदल झालेला दिसून येऊ शकतो..महत्त्वाच्या तारखाIPO उघडणार - गुरुवार, 19 नोव्हेंबरIPO बंद - सोमवार, 23 नोव्हेंबरIPO अलॉटमेंट - 24 नोव्हेंबरपैसे रिफंड - 26 नोव्हेंबरIPO लिस्टिंग - शुक्रवार, 27 नोव्हेंबर.Success Story:"आजचा दिवस तुझा नाही उद्या नक्की पास होशील" वडिलांच्या शब्दांनी दिली प्रेरणा; 34 वेळा नापास, 35व्या प्रयत्नात बनले अधिकारी!.IPO चा पैसा कुठे जाणार?हा IPO पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) स्वरूपात असणार आहे. यामध्ये कंपनीकडून एकही नवीन शेअर जारी केला जाणार नाही. या IPO अंतर्गत मूळ कंपनी कोल इंडिया आपला 10 टक्के हिस्सा विकणार आहे.या IPO मधून महानदी कोलफिल्ड्सला एकही रुपया मिळणार नाही. कारण यात नवीन शेअर्स जारी केले जाणार नसून, कोल इंडिया आपल्याकडील हिस्सेदारी विकणार आहे. त्यामुळे खर्च वजा केल्यानंतर IPO मधून मिळणारी संपूर्ण रक्कम कोल इंडियाला मिळणार आहे.Disclaimer: ही बातमी केवळ माहितीसाठी आहे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणुकीसंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.