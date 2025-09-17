Share Market

Share Market Profit : १०३ रुपयांच्या शेअरने माजवला कहर... १०,००० रुपयांचा नफा, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा!

Urban Company IPO Listing: Huge Profit for Investors in Share Market | अर्बन कंपनीच्या आयपीओने पहिल्याच दिवशी ६७% नफा दिला, १०३ रुपये शेअर १७२ वर पोहोचला, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा!
Share Market Profit

Share Market Profit

esakal

Sandip Kapde
Updated on

शेअर बाजारात आज अर्बन कंपनीच्या शेअरने जबरदस्त कामगिरी करत गुंतवणूकदारांना मोठा नफा मिळवून दिला आहे. १०३ रुपये प्रति शेअर या आयपीओ किमतीवर बाजारात उतरलेला हा शेअर पहिल्याच दिवशी १७२.१५ रुपयांपर्यंत पोहोचला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना ६७ टक्क्यांचा बंपर नफा मिळाला. ऑनलाइन मार्केटप्लेस असलेल्या अर्बन कंपनीने आपल्या मजबूत व्यवसाय मॉडेल आणि जबरदस्त सब्स्क्रिप्शनमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकला आहे.

Loading content, please wait...
Share Market

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com