Share Market Profit : १०३ रुपयांच्या शेअरने माजवला कहर... १०,००० रुपयांचा नफा, गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा!

शेअर बाजारात आज अर्बन कंपनीच्या शेअरने जबरदस्त कामगिरी करत गुंतवणूकदारांना मोठा नफा मिळवून दिला आहे. १०३ रुपये प्रति शेअर या आयपीओ किमतीवर बाजारात उतरलेला हा शेअर पहिल्याच दिवशी १७२.१५ रुपयांपर्यंत पोहोचला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना ६७ टक्क्यांचा बंपर नफा मिळाला. ऑनलाइन मार्केटप्लेस असलेल्या अर्बन कंपनीने आपल्या मजबूत व्यवसाय मॉडेल आणि जबरदस्त सब्स्क्रिप्शनमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकला आहे..पहिल्याच दिवशी ६७% नफाअर्बन कंपनीच्या शेअरची लिस्टिंग बुधवारी बीएसईवर १६१ रुपये आणि एनएसईवर १६२.२५ रुपये या किमतीवर झाली. इंट्राडे ट्रेडिंगदरम्यान शेअरने १७२.१५ रुपये असा उच्चांक गाठला, जो आयपीओ किमतीपेक्षा ६७ टक्क्यांनी जास्त आहे. याचा अर्थ, प्रत्येक शेअरवर गुंतवणूकदारांना ६९ रुपयांचा थेट नफा मिळाला. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराला आयपीओचा एक लॉट (१४५ शेअर्स) मिळाला असेल, ज्यासाठी १४,९३५ रुपये गुंतवले असतील, तर त्याला आज १०,००५ रुपयांचा नफा झाला असेल..आयपीओला प्रचंड प्रतिसादअर्बन कंपनीचा १,९००.२४ कोटी रुपयांचा आयपीओ १० ते १२ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान सब्स्क्रिप्शनसाठी खुला होता. या आयपीओला गुंतवणूकदारांनी उदंड प्रतिसाद दिला आणि तो १०८.९८ पटीने सब्स्क्राइब झाला. यामध्ये क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआयबी) साठी राखीव हिस्सा १४७.३५ पटीने, नॉन-इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (एनआयआय) चा हिस्सा ७७.८२ पटीने, किरकोळ गुंतवणूकदारांचा हिस्सा ४१.४९ पटीने आणि कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा ४२.५५ पटीने भरला गेला. हा जबरदस्त प्रतिसाद कंपनीच्या मजबूत ब्रँड मूल्य आणि व्यवसाय मॉडेलचे द्योतक आहे..आयपीओतून निधीचा वापरया आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीने ४७२.२४ कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले, तर १३,८६,४०,७७४ शेअर्स ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) अंतर्गत विकले गेले. ओएफएसमधून मिळालेला निधी शेअरहोल्डर्सना मिळेल, तर नवीन शेअर्समधून जमा झालेल्या निधीपैकी १९० कोटी रुपये नवीन तंत्रज्ञान आणि क्लाउड पायाभूत सुविधांसाठी, ७५ कोटी रुपये कार्यालय भाडेपट्टीसाठी, ९० कोटी रुपये विपणनासाठी आणि उर्वरित रक्कम कॉर्पोरेट कामांसाठी वापरली जाणार आहे..ITR Refund: ITR दाखल केल्यानंतर रिफंड किती दिवसात मिळतो? रिफंड स्टेटस कसा तपासावा? .अर्बन कंपनी काय करते?डिसेंबर २०२४ मध्ये स्थापन झालेली अर्बन कंपनी ही एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस आहे, जी घरगुती आणि सौंदर्य सेवा पुरवते. भारतातील ५१ शहरांमध्ये तिचा व्यवसाय आहे, तसेच युएई आणि सिंगापूरमध्येही ती कार्यरत आहे. कंपनी स्वच्छता, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक कामे, उपकरण दुरुस्ती, सौंदर्य उपचार आणि मसाज थेरपी यासारख्या सेवा पुरवते. याशिवाय, कंपनीने आपल्या ‘नेटिव्ह’ ब्रँड अंतर्गत वॉटर प्युरिफायर आणि इलेक्ट्रिक डोअर लॉक यासारखी उत्पादने लाँच केली असून, होम सोल्युशन्स व्यवसायातही प्रवेश केला आहे..गुंतवणूकदारांसाठी संधीअर्बन कंपनीच्या शेअरच्या या धमाकेदार कामगिरीने शेअर बाजारात नवीन उत्साह निर्माण केला आहे. कंपनीच्या विस्तार योजना आणि तंत्रज्ञानावरील भर यामुळे भविष्यातही तिच्या शेअर्सकडून चांगली कामगिरी अपेक्षित आहे. गुंतवणूक तज्ज्ञांच्या मते, अर्बन कंपनीच्या मजबूत व्यवसाय मॉडेलमुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठीही ही एक आकर्षक संधी ठरू शकते..डिस्क्लेमर:हा बातमी फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे आणि गुंतवणूक सल्ला म्हणून त्याचा वापर करू नये. शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींना अधीन आहे. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी, कृपया स्वतंत्र आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या आणि सर्व जोखमींचे मूल्यांकन करा. या बातमीतील माहिती उपलब्ध स्रोतांवर आधारित आहे आणि ती बदलू शकते. सकाळ माध्यम समूह कोणत्याही गुंतवणूक निर्णयांमुळे होणाऱ्या नफा किंवा तोट्याची जबाबदारी घेत नाहीत..Robin Uthappa’s Net worth: रॉबिन उथप्पा किती कोटींचा मालक आहे? निवृत्तीनंतर कशी करतो कमाई?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.