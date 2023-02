Shipping Corporation of India : डिमर्जर प्लानच्या मान्यतेनंतर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या शेअर्समध्ये वाढ

Shipping Corporation of India : शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (SCI) शेअर्समध्ये सध्या 12 टक्क्यांपर्यंत वाढ दिसून येत आहे आणि इंट्रा-डे त्याची किंमत 129 रुपये प्रति शेअरवर पोहोचली. तर एनएसईवर 9.34 टक्क्यांच्या वाढीसह 125.80 रुपयांवर ट्रेड करत आहे.

सरकारने कंपनीच्या कोर आणि नॉन-कोअर ऍसेट्सना डिमर्जरची मान्यता दिली. त्यामुळे त्याच्या शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळत आहे. सरकार ही कंपनी विकण्याची तयारी करत आहे. (MCA Approves Demerger Of Core And Non Core Assets Of SCI Shipping Corporation of India shares increased )

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (MCA) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या नॉन-कोअर ऍसेट्सना शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड अँड ऍसेट्स लिमिटेडमध्ये डिमर्जर करण्यास मान्यता दिली आहे असे एससीआयने एका एक्सेंज फायलिंगमध्ये म्हटले आहे. सरकार ही कंपनी विकण्याची तयारी करत असून डिइनव्हेस्टमेंटच्या दिशेने हे आणखी एक पाऊल आहे.

डिमर्जरनंतर नॉन-कोअर कंपनीची वेगळी लिस्टिंग असेल. डिमर्जरच्या योजनेला SCI बोर्ड, DIPAM, MoPSW, SCILAL बोर्ड आणि स्टॉक एक्स्चेंजकडून मंजुरी मिळाली आहे. डिमर्जर योजना त्याच्या मंजुरीसाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे (MCA) दाखल करण्यात आली होती.

