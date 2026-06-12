Melody News Update: मोदींच्या एका गिफ्टने शेअर बाजारात खळबळ! ‘Melody’ टॉफीची कमाल! 22 दिवसांत पैसा डबल; नेमकं काय घडलं?

Share Market Update: शेअर बाजारात अनेकवेळा एखादी बातमी, सोशल मिडिया ट्रेंड किंवा एखाद्या चर्चेमुळे अचानक काही कंपन्यांच्या शेअरमध्ये अचानक तेजी येते आणि गुंतवणूकदारांना मालामाल करते. अशीच एक घटना आता समोर आली आहे.गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना 'मेलोडी' टॉफी भेट दिल्यानंतर याची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली होती. मात्र या चर्चेचा फायदा एका शेअरला झाला असून अवघ्या 22 दिवसांत शेअर गुंतवणूकदारांना 116 टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच दुप्पट परतावा दिला..व्हायरल व्हिडिओनंतर खरेदीइटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी मोदींकडून मिळालेल्या 'मेलोडी' टॉफीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि काही मिनिटांतच हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. व्हायरल झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी मेलोडीची पालक कंपनी असलेल्या 'Parle' नावाच्या कंपनीचे शेअर खरेदी केले. मात्र गुंतवणूक केलेले शेअर हे Parle Product कंपनीचे नसून गुंतवणूकदारांनी Parle Industries च्या शेअर्सची खरेदी केली..Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! जून महिन्यात सोन्याच्या भावात मोठी घसरण; आज किती आहे दर?.5 रुपयांवरून 11 रुपयांवर20 मे रोजी पारले इंडस्ट्रीजचा शेअर सुमारे 5 रुपयांवर व्यवहार करत होता. मात्र सोशल मीडियावरील चर्चेनंतर या शेअरमध्ये मोठी तेजी आली. अनेक दिवस शेअरला अपर सर्किट लागले. त्यानंतर 12 जून रोजीही शेअर 5 टक्क्यांच्या अपर सर्किटसह 11.35 रुपयांवर पोहोचला. त्यामुळे केवळ 22 दिवसांत गुंतवणूकदारांचा पैसा दुप्पटपेक्षाही जास्त झाला..नावामुळे झाला संभ्रमया संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे पारले इंडस्ट्रीजचा 'मेलोडी' टॉफीशी कोणताही संबंध नाही. ही कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिअल इस्टेट आणि पेपर वेस्ट रिसायकलिंग क्षेत्रात काम करते. तरीही 'पारले' हे नाव पाहून अनेक गुंतवणूकदारांनी कंपनीबाबत माहिती न घेता शेअर्सची खरेदी केली.पारले प्रॉडक्ट्सचे उपाध्यक्ष मयंक शाह यांनी माहिती देत सांगितले की, पारले इंडस्ट्रीज आणि पारले प्रॉडक्ट्स या दोन स्वतंत्र कंपन्या आहेत आणि त्यांचा एकमेकांशी कोणताही व्यावसायिक संबंध नाही..Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले 14 कोटी! सरकारने विकल्यापासून ‘या’ कंपनीने गुंतवणूकदारांना दिला तब्बल 1,400 पट रिटर्न.गुंतवणूकदारांनी काय शिकावे?Parle बाबतची ही घटना गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाचा धडा आहे. सोशल मीडियावरील चर्चांवर किंवा नावातील साधर्म्यावर विश्वास ठेवून गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे कोणत्याही कंपनीत पैसे गुंतवण्यापूर्वी तिचा व्यवसाय, आर्थिक स्थिती आणि अधिकृत माहिती तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.