New IPO : IPO अलर्ट! गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी! वर्षातील अखेरचा IPO आजपासून सुरू; जाणून घ्या प्राइस रेंज, GMP आणि डिटेल्स

Modern Diagnostic IPO GMP : भारतीय शेअर बाजारात डायग्नोस्टिक क्षेत्रातील मोठी कंपनी मॉडर्न डायग्नोस्टिक अँड रिसर्च सेंटर (Modern Diagnostic & Research Centre) चा IPO आजपासून खुला झाला आहे. हा २०२५ मधील शेवटचा IPO आहे. या आयपीओ साथी गुंतवणूकदारांना २ जानेवारी २०२६ पर्यंत बोली लावता येणार आहे..मॉडर्न डायग्नोस्टिकचा IPO हा बुक-बिल्ड इश्यू आहे. कंपनी ०.४१ कोटी शेअर्सचा फ्रेश इश्यू जारी करून बाजारातून ३६.८९ कोटी रुपये उभारणार आहे. या IPO मध्ये OFS (Offer For Sale) चा कोणताही हिस्सा नाही..GMP किती आहे?InvestorGain च्या माहितीनुसार, ३१ डिसेंबरच्या सकाळी मॉडर्न डायग्नोस्टिकचे शेअर्स अनलिस्टेड मार्केटमध्ये ₹१० प्रीमियमवर व्यवहार करत होते. IPO साठी प्राइस बँड ₹८५ ते ₹९० प्रति शेअर निश्चित करण्यात आला आहे. अपर प्राइस बँड ₹९० धरल्यास, शेअर्सची अंदाजे लिस्टिंग १०० रुपये दराने होऊ शकते. म्हणजेच गुंतवणूकदारांना प्रत्येक शेअरमागे सुमारे ११.११% नफ्याची अपेक्षा आहे.तथापि, GMP हा बाजारातील घडामोडींवर अवलंबून असतो त्यामुळे त्यात नफा होईलच हे सांगता येत नाही..रिटेल गुंतवणूकदारांना किती हिस्सा?IPOच्या एका लॉटमध्ये १,६०० शेअर्स असतील. रिटेल गुंतवणूकदारांना किमान २ लॉट (म्हणजेच ३,२०० शेअर्स) साठी अर्ज करावा लागेल. यासाठी अपर प्राइस बँडनुसार सुमारे ₹२.८८ लाख गुंतवणूक करावी लागेल.या शेअर्सची ७ जानेवारी २०२६ रोजी BSE SME वर लिस्टिंग होणार आहे..महत्त्वाच्या तारखाIPO सुरू - ३१ डिसेंबर २०२६IPO बंद - २ जानेवारी २०२६शेअर अलॉटमेंट - ५ जानेवारीरिफंड - ६ जानेवारीडिमॅट खात्यात शेअर्स क्रेडिट - ६ जानेवारीबाजारात लिस्टिंग - ७ जानेवारी.कंपनी काय काम करते?मॉडर्न डायग्नोस्टिक अँड रिसर्च सेंटर ही भारतातील एक मोठी डायग्नोस्टिक चेन आहे. ही कंपनी पॅथॉलॉजी आणि रेडिओलॉजी सेवा पुरवते. यात रुग्णांसाठी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, घरपोच सॅम्पल कलेक्शन, ऑनलाइन रिपोर्ट्स आणि कस्टमाइज्ड टेस्ट पॅकेजेस च्या सुविधा पुरविल्या जातात. कंपनीचे देशातील ८ राज्यांमध्ये एकूण २१ सेंटर आहेत, त्यापैकी १८ लॅब्स आणि ३ डायग्नोस्टिक सेंटर्स आहेत.