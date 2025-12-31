Share Market

New IPO : IPO अलर्ट! गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी! वर्षातील अखेरचा IPO आजपासून सुरू; जाणून घ्या प्राइस रेंज, GMP आणि डिटेल्स

Modern Diagnostic IPO: मॉडर्न डायग्नोस्टिक अँड रिसर्च सेंटर ही भारतातील एक प्रमुख डायग्नोस्टिक चेन आहे. ही कंपनी पॅथॉलॉजी आणि रेडिओलॉजी सेवा पुरवते.
Modern Diagnostic IPO GMP : भारतीय शेअर बाजारात डायग्नोस्टिक क्षेत्रातील मोठी कंपनी मॉडर्न डायग्नोस्टिक अँड रिसर्च सेंटर (Modern Diagnostic & Research Centre) चा IPO आजपासून खुला झाला आहे. हा २०२५ मधील शेवटचा IPO आहे. या आयपीओ साथी गुंतवणूकदारांना २ जानेवारी २०२६ पर्यंत बोली लावता येणार आहे.

