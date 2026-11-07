Muhurat Trading 2026: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शेअर बाजाराची सुट्टी असतानाही बाजार का उघडतो? काय आहे मुहूर्त ट्रेडिंगची परंपरा?

Why does the Indian stock market open on Diwali: दिवाळी म्हटलं की शेअर बाजाराला सुट्टी असते. मात्र, या दिवशीही बाजार काही वेळासाठी उघडतो आणि गुंतवणूकदार शेअर्सची खरेदी-विक्री करतात. या खास सत्राला 'मुहूर्त ट्रेडिंग' म्हणतात. दिवाळीतील लक्ष्मीपूजनाच्या शुभ मुहूर्तावर गुंतवणुकीची नवी सुरुवात व्हावी आणि येणारं वर्ष आर्थिकदृष्ट्या चांगलं जावं, अशी अनेक गुंतवणूकदारांची भावना असते. त्यामुळे मुहूर्त ट्रेडिंग ही केवळ शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीपुरती मर्यादित नसून त्याला धार्मिक आणि पारंपरिक महत्त्वही आहे..पहिली मूहर्त ट्रेडिंग कधी?मुहूर्त ट्रेडिंगची परंपरा नेमकी कधी सुरू झाली, याबाबत बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच BSE च्या वार्षिक अहवालात महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. BSE च्या माहितीनुसार, 1957 पासून दिवाळीला मुहूर्त ट्रेडिंगची परंपरा सुरू आहे. द इकनॉमिक्स टाइम्सच्या रीपोर्टनुसार जुन्या काळात ब्रोकर दिवाळीच्या आधी आपली ऑफिस स्वच्छ करत, नवीन हिशोबाच्या वह्या म्हणजेच चोपड्या खरेदी करत आणि लक्ष्मीपूजनासोबत चोपडा पूजनही करत. त्यानंतर शुभ मुहूर्तावर काही शेअर्सची खरेदी-विक्री करून नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात केली जात असे..Gold Rate Today: ऐन दिवाळीत सोनं स्वस्त! धनत्रयोदशीनंतरही भाव घसरले; 10 ग्रॅमचा दर पाहून ग्राहकांची गर्दी, पाहा सोनं-चांदीचे ताजे भाव.पूर्वी शेअर्सचे व्यवहार आजच्यासारखे मोबाइल किंवा संगणकावर होत नव्हते. गुंतवणूकदार आणि ब्रोकर शेअर्स खरेदी-विक्रीचे ऑर्डर कागदाच्या चिठ्ठ्यांवर लिहून देत असत. कालांतराने शेअर बाजारातील व्यवहारांची पद्धत बदलली. विशेष म्हणजे, NSE वर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने शेअर्सच्या व्यवहारांना 3 नोव्हेंबर 1994 रोजी दिवाळीच्या पूजेदरम्यान सुरुवात झाली. त्यामुळे NSE ची स्थापना आणि प्रत्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगची सुरुवात या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत..वेळ कधी असते?मुहूर्त ट्रेडिंग नेहमी संध्याकाळीच होतं असं नाही. शेअर बाजार यासाठी दरवर्षी वेगळी वेळ जाहीर करतात. 2024 मध्ये हे सत्र 1 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 6 ते 7 या वेळेत पार पडलं होतं. त्याआधी संध्याकाळी 5:45 ते 6 या वेळेत प्री-ओपन सत्र झालं होतं.तर 2025 मध्ये 21 ऑक्टोबरला मुख्य मुहूर्त ट्रेडिंग दुपारी 1:45 ते 2:45 या वेळेत झालं. त्याआधी दुपारी 1:30 ते 1:45 या वेळेत प्री-ओपन सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं.2026 मध्ये मुख्य ट्रेडिंग सत्र 8 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2:20 ते 3:30 या वेळेत होणार असून, त्याआधी 2:05 ते 2:20 या वेळेत प्री-ओपन सत्र असेल. या काळात शेअर्ससोबतच काही ठरावीक सत्रांमध्ये फ्युचर्स, ऑप्शन्स आणि कमोडिटीशी संबंधित व्यवहारही होऊ शकतात..Gold-Silver Investment: सोनं की चांदी? 1:76 च्या रेशोमुळे कशात गुंतवणुकीची संधी? तज्ज्ञांनी सांगितला फॉर्म्युला!.आजही अनेक गुंतवणूकदार मुहूर्त ट्रेडिंगला प्रतीकात्मक स्वरूपात शेअर्स खरेदी करतात. मात्र, हे व्यवहार केवळ परंपरेचा भाग असले तरी ते खरे आणि कायदेशीर व्यवहार असतात. त्यांची पूर्तता सामान्य ट्रेडिंगप्रमाणेच बाजाराच्या नियमांनुसार करावी लागते. त्यामुळे मुहूर्त ट्रेडिंगच्या दिवशी शेअर खरेदी केल्याने नफा मिळेलच, याची कोणतीही हमी नसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.