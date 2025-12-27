Multibagger Stock : कंडोम कंपनीचा शेअर सुसाट! एका वर्षात दिला 500% रिटर्न; तुमची गुंतवणूक आहे का? पुढे काय होणार?

Cupid Limited Share : भारतीय शेअर बाजारात काही कंपन्यांचे शेअर्स खऱ्या अर्थाने गुंतवणूकदारांसाठी मल्टीबॅगर ठरत आहेत. अशाच मल्टीबॅगर शेअरमध्ये सध्या चर्चेत आहे कंडोम आणि हेल्थकेअर उत्पादनांची निर्मिती करणारी Cupid Limited चा शेअर. या कंपनीच्या शेअर्सने गुंतवणूकदारांना २०२५ मध्ये एकाच वर्षात तब्बल ५०० टक्क्यांहून अधिक रिटर्न दिला आहे. विशेष म्हणजे केवळ मागच्या दोन वर्षात हा शेअर सुमारे १० पट वाढला आहे. .दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी फायदा Cupid Limited च्या शेअर्सनी दीर्घ कालावधीत जबरदस्त कामगिरी केली आहे. शुक्रवारी, २६ डिसेंबर रोजी हा शेअर १.५० टक्क्याने वाढून ₹479.50वर बंद झाला, जो त्याचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक आहे. एप्रिल 2025 मध्ये हा शेअर फक्त ₹50 वर होता, जो त्याचा 52 आठवड्यांचा नीचांक मानला जातो..Cupid Limited ची कामगिरी गेल्या 5 दिवसांत -10% वाढ1 महिन्यात - 41% वाढ6 महिन्यांत - 395% वाढ5 वर्षांत - 3,700% पेक्षा जास्त रिटर्न .Gold Rate Today : देशभरात थंडी वाढत असताना सोनं-चांदीच्या भावात मात्र गरमी! चांदी २.५ लाखांवर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव .Cupid Limited काय काम करते?Cupid Limited ही कंपनी पुरुष आणि महिला कंडोम, ल्युब्रिकंट जेली तसेच इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स (IVDs) किट्सचे उत्पादन आणि पुरवठा करते. कंपनीची वार्षिक उत्पादन क्षमता सुमारे 48 कोटी पुरुष कंडोम, 5.2 कोटी महिला कंडोम आणि 21 कोटी ल्युब्रिकंट जेली सॅशे बनवण्याची आहे..नाशिकजवळ उत्पादन प्रकल्पCupid Limited चे उत्पादन युनिट महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, पुरुष आणि महिला कंडोमच्या पुरवठ्यासाठी WHO आणि UNFPA कडून प्री-क्वालिफिकेशन मिळवणारी ही जगातील पहिली कंपनी आहे..Railway Ticket Upgrade : स्लीपरच्या पैशात AC प्रवास! तेही एकही रुपया जास्त न देता? जाणून घ्या काय आहे रेल्वेचा ऑटो अपग्रेड नियम.वॅल्यूएशन आणि मार्केट कॅपइतक्या मोठ्या तेजी नंतर या शेअरचा किंमत ते कमाई गुणोत्तर रेशो 264.54 पर्यंत पोहोचला आहे. याचा अर्थ सध्या हा शेअर खूपच महाग वॅल्यूएशनवर ट्रेड होत आहे. कंपनीचे एकूण मार्केट कॅप (बाजार भांडवल) आता सुमारे 12,743 कोटी रुपये इतके झाले आहे.कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य कुमार हलवासिया यांच्या मते, कंपनीची मजबूत बॅलन्स शीट आणि आर्थिक स्थितीमुळे गुंतवणूकदारांचा कंपनीवरील विश्वास आणखी वाढला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करत आहेत. Disclaimer: सकाळ हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला म्हणून नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.