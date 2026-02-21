Multibagger Stock: पॉवर सेक्टरचा मल्टीबॅगर! 2 रुपयांचा शेअर पोहोचला 135 वर, अडीच वर्षांत 6,750% रिटर्न; गुंतवणूकदार झाले मालामाल

Multibagger Stock: सध्या भारतीय शेअर बाजारात मोठे चढ-उतार सुरू आहेत. मात्र शेअर बाजारातील चढ-उताराच्या वातावरणातही काही शेअर्स गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा देत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतात. अशाच मल्टीबॅगर शेअर्समध्ये सध्या Diamond Power Infrastructure Limited या स्मॉलकॅप कंपनीचे नाव चर्चेत आहे. या शेअरने गेल्या काही वर्षांत गुंतवणूकदारांना एवढा नफा कमावून दिला आहे की तुम्ही कल्पना देखील करू शकतं नाही. चला जाणून घेऊयात या मल्टीबॅगर स्टॉक विषयी....2 रुपयांवरून 135 रुपयांवरकंपनीच्या शेअरने सप्टेंबर 2023 मध्ये सुमारे 2 रुपयांच्या आसपास असलेल्या पातळीवरून झपाट्याने वाढ करत आज 135 रुपयांहून अधिक स्तर गाठला. या दोन्ही किंमतींची तुलना केली तर शेअरने मागच्या 3 वर्षात 6,750 टक्क्यांची वाढ नोंदवली असून दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हा शेअर फायदेशीर ठरला आहे..Gold Rate Today: 'ट्रम्प इफेक्ट'मुळे सोन्याच्या भावात मोठी वाढ; ऐन लग्नसराईत सोनं महागलं, पाहा आजचा ताजा भाव.2023 मध्ये या शेअरने शेकडो टक्क्यांचा परतावा दिला, तर त्यानंतरच्या कालावधीतही तेजी कायम राहिली. मधल्या काळात काही प्रमाणात नफा वसुली दिसली असली तरी एकूण कामगिरी मजबूत राहिली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार अजूनही या शेअरकडे आशेने बघत आहेत. .कंपनीचा व्यवसाय?ही कंपनी प्रामुख्याने वीज क्षेत्राशी संबंधित उत्पादने तयार करते. कंपनी LV (Low Voltage), MV (Medium Voltage) आणि HV (Extra High Voltage) केबल्स तसेच कंडक्टर्स तयार करते. या उत्पादनांचा वापर वीज निर्मिती, ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन प्रकल्पांमध्ये तसेच विविध औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये केला जातो. देशातील वाढत्या वीज प्रकल्पांमुळे या कंपनीचे शेअर्स आतापर्यंत वाढत राहिले आहे.शेअरची सध्याची स्थितीअलीकडील व्यवहारात कंपनीच्या शेअरमध्ये चढ-उतार दिसून आले. गेल्या 52 आठवड्यांत शेअरने उच्चांक आणि नीचांक अशा दोन्ही पातळ्या पाहिल्या आहेत, ज्यामुळे त्यातील अस्थिरताही दिसून येते..PF calculation: तुमच्या 50 हजार पगारावर PF मध्ये किती पैसे जमा होतात? 25 वर्षांत कोटीचा फंड? पाहा संपूर्ण हिशोब.गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचं?कंपनीची वाढती ऑर्डर बुक, सुधारलेले आर्थिक निकाल आणि पावर सेक्टरमधील मागणी यामुळे गुंतवणूकदारांचा या शेअरवरील विश्वास वाढला आहे. मात्र, स्मॉलकॅप शेअर्समध्ये जोखीम अधिक असते, त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी अभ्यास करणे आवश्यक मानले जाते.एकूणच, कमी किमतीतून मोठी झेप घेत या शेअरने गुंतवणूकदारांना मोठा परतावा दिला असून भविष्यातील कामगिरीकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.