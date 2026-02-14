Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले तब्बल 14.10 कोटी रुपये! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरने 6 वर्षांत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल

Multibagger Stock: शेअर बाजारात प्रत्येक गुंतवणूकदाराचे स्वप्न असते की, कमी कालावधीत मोठा नफा देणारा एखादा शेअर मिळावा. मागील काही वर्षांत शेअर बाजारात मोठे चढ-उतार दिसून आले असले तरी काही निवडक शेअर्सनी कमी काळात मोठ्या नफ्याची कमाल करून दाखवली आहे. त्यापैकी एक नाव म्हणजे Nurture Well Industries, ज्याने चढ-उतारांच्या काळानंतर गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा दिला आहे..आधी घसरण, मग जोरदार तेजीजानेवारी 2024 ते ऑगस्ट 2024 या कालावधीत या शेअरमध्ये एकतर्फी तेजी दिसून आली. त्यानंतर गती मंदावली आणि सुमारे 12 महिन्यांत शेअरमध्ये 57% पर्यंत घसरण झाली. मात्र सप्टेंबर 2025 मध्ये शेअरने दमदार पुनरागमन करत केवळ एका महिन्यात 36% उसळी घेतली. त्यानंतर तेजी कायम राहिली आणि जानेवारी 2026 पर्यंत तो 102% वाढला. 2026 मध्ये आतापर्यंत या शेअरमध्ये 22% वाढ नोंदवली गेली आहे..Gold Rate Today : 'व्हॅलेंटाइन डे' च्या दिवशीच सोनं महागलं! चार दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक, मात्र चांदी आणखी स्वस्त; पाहा आजचा भाव.सहा वर्षांत 1,40,566% वाढ दीर्घकालीन कामगिरी पाहिली तर सहा वर्षांपूर्वी हा शेअर केवळ ₹0.03 दराने ट्रेड होत होता. आता तो सुमारे ₹42.30 पर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच तब्बल 1,40,566% इतकी ऐतिहासिक झेप..1 लाखांचे झाले 14 कोटीसमजा एखाद्या गुंतवणूकदाराने सहा वर्षांपूर्वी ₹1 लाखांची गुंतवणूक केली असती आणि संयम ठेवला असता, तर आज त्याची रक्कम अंदाजे ₹14.10 कोटी इतकी झाली असती. मात्र कंपनीने ऑक्टोबर 2024 मध्ये 1:10 या प्रमाणात शेअर स्प्लिट आणि एप्रिल 2024 मध्ये 1:1 बोनस जाहीर केला होता. वरील गणनेत पोस्ट-स्प्लिट फायद्याचा समावेश केलेला नाही..तिसऱ्या तिमाहीत कामगिरी कशी?डिसेंबर तिमाहीत कंपनीचा नफा वार्षिक आधारावर 95% वाढून ₹34.60 कोटी झाला. महसूल 46% वाढून ₹290 कोटींवर पोहोचला..कंपनी प्रोफाइल1995 मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी पूर्वी Integrated Industries Limited या नावाने ओळखली जात होती. सध्या ती फूड सेक्टरमध्ये कार्यरत असून ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक फूड प्रॉडक्ट्स, बेकरी आयटम्स आणि प्रोसेस्ड फूड तयार करते.अलीकडील काळात कंपनीने आपला व्यवसाय विस्तारत उच्च मागणी असलेल्या उत्पादन श्रेणीत प्रवेश केला आहे, ज्यामुळे वाढीचा वेग अधिक वाढला. सध्या कंपनीचे मार्केट कॅप सुमारे ₹1,000 कोटींच्या आसपास आहे..8th Pay Commission : 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना सुधारित पेन्शन मिळणार का? सरकारचं संसदेत स्पष्ट उत्तर.हा शेअर म्हणजे योग्य कंपनीत योग्य वेळी केलेली गुंतवणूक केली तर तुम्हाला असामान्य परतावा मिळू शकतो. मात्र चढ-उतार हा शेअर बाजाराचा भाग आहे. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी सखोल अभ्यास आणि जोखीम समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.Disclaimer : सकाळ हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रसारित करत असून हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. वाचकांनी कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.