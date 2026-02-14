Share Market

Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले तब्बल 14.10 कोटी रुपये! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरने 6 वर्षांत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल

Multibagger Stock: एका छोट्या शेअरने गेल्या काही वर्षांत अशी कामगिरी केली की गुंतवणूकदारांचे नशीबच बदलले. अलीकडील तिमाही निकालांतही कंपनीने दमदार वाढ दाखवली त्यामुळे या शेअरकडे बाजाराचे लक्ष पुन्हा वेधले गेले आहे.
Vinod Dengale
Updated on

Multibagger Stock: शेअर बाजारात प्रत्येक गुंतवणूकदाराचे स्वप्न असते की, कमी कालावधीत मोठा नफा देणारा एखादा शेअर मिळावा. मागील काही वर्षांत शेअर बाजारात मोठे चढ-उतार दिसून आले असले तरी काही निवडक शेअर्सनी कमी काळात मोठ्या नफ्याची कमाल करून दाखवली आहे. त्यापैकी एक नाव म्हणजे Nurture Well Industries, ज्याने चढ-उतारांच्या काळानंतर गुंतवणूकदारांना जबरदस्त परतावा दिला आहे.

