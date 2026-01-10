Share Market
Multibagger Stock : 'या' एका स्टॉकने गुंतवणूकदारांची केली चांदी! तुमची १ लाखाची गुंतवणूक आज झाली असती ६४ लाख रुपये...
Indian Stock Market : शेअर बाजारातील काही कंपन्या गुंतवणूकदारांचे आयुष्य बदलवतात. यातीलच एक डिजिटल पेमेंट आणि बँकिंग टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील कंपनी तिच्या वाढीमुळे सध्या गुंतवणूकदारांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
Multibagger Stock : शेअर बाजारात एका झटक्यात पैसा कमवताही येतो आणि एका झटक्यात तुम्ही तुमचा पैसा घालवू देखील शकता. यात फरक आहे तो फक्त योग्य शेअर निवडण्याचा. जे गुंतवणूकदार संयम ठेवून मजबूत व्यवसाय मॉडेल असलेल्या कंपन्यांवर विश्वास ठेवतात, त्यांना दीर्घकाळात बाजारातून मोठा परतावा मिळू शकतो. असच काही एक शेअर बाबत पाहायला मिळत. तो शेअर म्हणजे Network People Services Technologies. या कंपनीच्या शेअरने गेल्या काही वर्षांत गुंतवणूकदारांचे नशीब बदलवले आहे.