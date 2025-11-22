Multibagger Stock : 2 रुपयांवरून आज 96 रुपये! या शेअरने 4 वर्षांत दिला तब्बल 4700% रिटर्न!

Indian Stock Market : अॅडव्हान्स सोलर आणि क्लीन एनर्जी सोल्यूशन्स बनवणारी सर्वोटेक रिन्यूएबल पॉवर सिस्टिम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Ltd) या कंपनीच्या शेअरने गेल्या काही वर्षांत जबरदस्त वाढ नोंदवली आहे. 2 रुपयांवरून थेट 96 रुपयांपर्यंत या शेअरची मोठी घोडदौड झाली आहे. आता कंपनीला आणखी एक मोठी ऑर्डर मिळाली असल्याने पुन्हा गुंतवणूकदारांचे लक्ष कंपनीकडे वेधले आहे..कंपनीला 16.31 कोटींची ऑर्डर सर्वोटेक कंपनीला मिळालेली ही नवी ऑर्डर 16.31 कोटी रुपयांची असून ती रेल्वे एनर्जी मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (REMCL) कडून मिळाली आहे. REMCL हा राइट्स लिमिटेड आणि रेल्वे मंत्रालयाचा संयुक्त उपक्रम आहे. यापूर्वीही कंपनीने आंध्र प्रदेशच्या न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून 73.70 कोटी रुपयांचा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिळवला होता..Mukesh Ambani : 31,000 कोटींच्या बाजारात मुकेश अंबानी करणार गुंतवणूक! दोन वर्षात बाजार होणार दुप्पट! .REMCL कडून आलेल्या या ऑर्डरमध्ये नोएडा येथील DFCCIL (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) साठी विविध क्षमतेचे ग्राउंड-माउंटेड आणि रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट्स तयार करायचे आहे. तसेच कंपनीला या प्रोजेक्टचे 10 वर्षांचे ऑपरेशन्स आणि मेंटेनन्स कामही पाहावे लागणार आहे..चार वर्षात 4700% रिटर्न शेअर बाजारातील कामगिरी पाहता, सर्वोटेक रिन्यूएबलच्या शेअर्सने गेल्या चार वर्षांत 4700% पेक्षा जास्त वाढ केली आहे. 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी कंपनीचा शेअर फक्त 1.99 रुपये होता, तर 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी निफ्टीवर तो 96.05 रुपयांवर बंद झाला. गेल्या तीन वर्षांतही या शेअरमध्ये 537% वाढ झाली आहे..Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .या वर्षात 44% घसरण मात्र, गेल्या एका वर्षात सर्वोटेकच्या शेअर्समध्ये 44% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. कंपनीचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक 189.67 रुपये, तर नीचांक 95.15 रुपये आहे. तरीही मोठ्या ऑर्डरमुळे भविष्यात कंपनीकडून चांगल्या कामगिरीची गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे. Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.