Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले 14 कोटी! सरकारने विकल्यापासून ‘या’ कंपनीने गुंतवणूकदारांना दिला तब्बल 1,400 पट रिटर्न

Multibagger Stock: सध्या जगातील आघाडीच्या चांदी उत्पादकांपैकी एक आणि शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी Hindustan Zinc ही कंपनी एकेकाळी एक सरकारी कंपनी होती. मात्र सरकारने ती विकल्यानंतर गेल्या 24 वर्षांचा इतिहास पाहिला तर कंपनीने आपल्या गुंतवणूकदारांना चांगलच मालामाल केलं आहे. कोणी कल्पनाही करू शकणार नाही असा मोठा रिटर्न या शेअरने गुंतवणूकदारांना दिला आहे. .1 लाख कसे झाले 14 कोटीमार्च 2002 मध्ये, सरकारने कंपनीतील 26% हिस्सा 445 कोटींना विकला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2003 मध्ये, आणखी 19% हिस्सा 324 कोटींना विकण्यात आल्यानंतर अनिल अग्रवाल यांच्या कंपनीने ही कंपनी पूर्णपणे विकत घेतली.कंपनीच्या अध्यक्षा प्रिया अग्रवाल हेब्बर यांनी भागधारकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "खाजगीकरणानंतर हिंदुस्तान झिंकने वार्षिक सुमारे 33 टक्के CAGR दराने एकूण 1,400 पट परतावा दिला आहे". म्हणजे जर तुम्ही 24 वर्षांपूर्वी कंपनीत 1 लाख गुंतवले असते, तर आज ती गुंतवणूक 14 कोटी रुपयांची झाली असती. .महत्त्वाच्या गोष्टी2021 ते 2026 दरम्यान, कंपनीचा महसूल 22,600 कोटींवरून 40,800 कोटींपर्यंत वाढला आहे म्हणजेच सुमारे 81% वाढ झाली.PAT 8,000 कोटींवरून 13,800 कोटींपर्यंत वाढला.नुकत्याच झालेल्या जानेवारी-मार्च 2026 च्या चौथ्या तिमाहीत, नफा 68% वाढून 5,033 कोटी रुपये झाला..कंपनीचे चांदीवर लक्षहिंदुस्तान झिंक पूर्वी फक्त जस्त (झिंक) उत्पादन करत असे, पण आता कंपनीच्या व्यवसायात चांदीचाही मोठा वाटा आहे. कंपनीने पुढील काही वर्षांसाठी मोठी योजना तयार केली आहे. सध्या कंपनी 627 किलोटन चांदीचे उत्पादन करत आहे ते 2027 पर्यंत 1,150 किलोटन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून 2028 पर्यंत वीजेची 70 टक्के गरज रिन्यूअल ऊर्जेतून भागवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सोलर पॅनेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये चांदीची मागणी वाढत आहे, ज्यामुळे कंपनीला फायदा होईल. तसेच कंपनी भविष्यात केवळ जस्त आणि चांदीपुरती मर्यादित न राहता इतर धातूंच्या व्यवसायातही विस्तार करणार आहे..किंमत किती वाढेल?मार्च तिमाहीत, कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा मागील वर्षीच्या 3,003 कोटींच्या तुलनेत 68% वाढून 5,033 कोटी झाला. याच काळात, कंपनीचा महसूल 49% वाढून 13,554 कोटी झाला. कंपनीचे शेअर्स आज 1.19% वाढीसह ₹642.05 वर व्यवहार करत आहेत. दरम्यान, जेएम फायनान्शियलने हिंदुस्तान झिंकच्या शेअर्सवर 'बाय' रेटिंग कायम ठेवले असून, ₹765 चे टार्गेट प्राइस दिले आहे. (Disclaimer: ही माहिती केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी देण्यात आली आहे. याला गुंतवणुकीचा सल्ला समजू नये. शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमींवर आधारित असते, त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)