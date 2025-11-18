Share Market : मल्टीबॅगर पण रिस्की? या शेअरबाबत बाजारात धोका वाढला! मल्टीबॅगर ठरलेला स्टॉक विकण्याच्या तज्ज्ञांचा सल्ला!

Suzlon Energy Share : देशातील अग्रगण्य पवन टर्बाइन उत्पादक कंपनी सुझलॉन एनर्जीबाबत शेअर बाजारातील तज्ञांनी मोठा इशारा दिला आहे. तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये सुझलॉनचा स्टॉक असेल किंवा तो खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सध्या जपून पावलं टाकण्याची गरज आहे. अनेक एक्स्पर्ट्सच्या मते, या स्टॉकमध्ये पुढे मोठी घसरण होऊ शकते..सध्या भारतीय शेअर बाजारात तिमाही निकालांचा हंगाम सुरू आहे आणि बाजारात एकूण तेजी दिसत असली तरी काही कंपन्यांच्या निकालांनंतर ब्रोकरेज हाऊस त्यांचे मूल्यांकन कमी करत आहेत. त्यातच रिटेल गुंतवणूकदारांचा आवडता स्टॉक असलेल्या सुझलॉन एनर्जीनेदेखील तज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..तिमाही निकालांत भरघोस नफासुझलॉनने अलीकडेच आपल्या आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. यात कंपनीचा नफा तब्बल 538% वाढून 1,279 कोटी झाला आहे. असे असूनदेखील निकालानंतर अनेक ब्रोकरेज हाऊसेसने या शेअरमध्ये घसरणीची शक्यता व्यक्त केली आहे. सोमवारी सुझलॉनचा शेअर 57.50 रुपयांवर बंद झाला तर कंपनीचे बाजारमूल्य सुमारे 79,000 कोटी रुपये होते..Indian Stock Market : लिस्ट झाल्यावर थेट उड्डाण! केवळ चार दिवसांत सुमारे 75% रिटर्न! या शेअरने गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल!.सुझलॉनमध्ये 24% घसरण होणार!तज्ञांच्या मते, सुझलॉनचा शेअर अलीकडील उच्चांकापासून जवळपास 22% खाली आला आहे. त्यामुळे व्हेंचुरा सिक्युरिटीजने या स्टॉकला 'SELL' रेटिंग दिले असून आणखी 24% घसरण होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. याचे कारण म्हणजे सध्या कंपनीचे मूल्यांकन जास्त आहे असं त्यांच मत आहे. दरम्यान, सर्व ब्रोकरेजेसचा दृष्टिकोन असा नाही. यात मोतीलाल ओसवाल यांनी या स्टॉकवर 'BUY' रेटिंग कायम ठेवले आहे, तर नुवामाने 'HOLD' सांगितले आहे..सुझलॉन गुंतवणूक वाढवणार सुझलॉनची ऑर्डर बुक सध्या 6 गिगावॅट्सपेक्षा जास्त आहे. कंपनी ईपीसी (EPC) करार, जमीन विकास, उच्च गुणवत्तेच्या टर्बाइन आणि अॅसेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. अलीकडच्या GST कपातीमुळे पवन ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या काही महिन्यांत कंपनीच्या ऑर्डरमध्ये चांगली वाढ झाली आहे..Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .सुझलॉनची देशांतर्गत उत्पादन क्षमता 15.4 गिगावॅट आणि आंतरराष्ट्रीय क्षमता 6 गिगावॅट आहे. कंपनीचे लक्ष्य आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये 6 गिगावॅट आणि 2027 मध्ये 8 गिगावॅट उत्पादन करण्याचे आहे. Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.