Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले 8.50 लाख! शेअर बाजार लाल, पण या शेअरने केले मालामाल; 9 महिन्यांत तब्बल 700% रिटर्न

Share Market Today: गेल्या काही दिवसांत शेअर बाजारात मोठी घसरण सुरू आहे. मात्र मात्र, या घसरणीतही काही शेअर्स गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देत आहेत. असाच एक शेअर आहे तो म्हणजे Sterlite Technologies (STL). 2026 च्या सुरुवातीला केवळ ₹102 वर असलेला हा शेअर पुढच्या 9 महिन्यांत रॉकेटसारखा धावला. कालच्या मंगळवारच्या व्यवहारातही शेअरमध्ये जवळपास 5 टक्क्यांची वाढ झाली आणि तो ₹866 वर बंद झाला..₹1 लाखाचे ₹8.50 लाख या शेअरमधील 9 महिन्यांच्या तेजीमुळे जानेवारी 2026 पासून आतापर्यंत शेअरने तब्बल 700 टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. म्हणजेच, 1 जानेवारी 2026 रोजी एखाद्या गुंतवणूकदाराने या शेअरमध्ये ₹1 लाख गुंतवले असते, तर दिलेल्या आकडेवारीनुसार त्या गुंतवणुकीचे मूल्य आता सुमारे ₹8.50 लाख झाले असते..12 महिन्यांत 575% रिटर्नSTL च्या शेअरचा गेल्या वर्षभरातील प्रवास पाहिला तर 25 सप्टेंबर 2025 रोजी कंपनीचा शेअर ₹123.61 वर होता. त्यानंतरच्या 12 महिन्यांत शेअरमध्ये 575 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.गेल्या एका महिन्यात शेअर सुमारे 19 टक्क्यांनी वाढला, तर सहा महिन्यांच्या कालावधीत गुंतवणूकदारांना सुमारे 377 टक्के परतावा मिळाला आहे. या तेजीमागे कंपनीच्या व्यवसायातील वाढ, मोठ्या ऑर्डर्स आणि AI इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित वाढता व्यवसाय असल्याचे सांगितले जाते..₹10,000 कोटींची ऑर्डरSterlite Technologiesला नुकताच तब्बल 1.11 अब्ज डॉलरचा प्रॉडक्ट अवार्ड लेटर (PAL) मिळाला आहे. याशिवाय एका मोठ्या हायपरस्केलरकडून ₹10,000 कोटींपेक्षा अधिकचा करार कंपनीला मिळाला आहे. या कराराअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2027 ते आर्थिक वर्ष 2029 या कालावधीत पुढच्या पिढीतील AI डेटा सेंटरसाठी ऑप्टिकल कनेक्टिव्हिटी उत्पादने पुरवली जाणार आहेत..पहिल्या तिमाहीमध्ये नफ्यात मोठी वाढआर्थिक वर्ष 2027 च्या एप्रिल-जून तिमाहीत कंपनीचा महसूल ₹1,910 कोटी राहिला. याच कालावधीत कंपनीचा EBITDA 184 टक्क्यांनी वाढून ₹397 कोटी झाला तर EBITDA मार्जिन 20.8 टक्के राहिला. तर कंपनीचा करानंतरचा नफा म्हणजेच PAT ₹197 कोटी होता.Disclaimer: शेअरने आतापर्यंत मोठा परतावा दिला असला तरी भविष्यातही तसाच परतावा मिळेलच असे नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.