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Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले 8.50 लाख! शेअर बाजार लाल, पण या शेअरने केले मालामाल; 9 महिन्यांत तब्बल 700% रिटर्न

Stock Market Multibagger: शेअर बाजारात घसरण सुरू असतानाही एका शेअरने 9 महिन्यांत तब्बल 700 टक्क्यांहून अधिक परतावा देत गुंतवणूकदारांना मालामाल केले आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला या शेअरमध्ये केलेली ₹1 लाखांची गुंतवणूक आता सुमारे ₹8.50 लाखांवर पोहोचली.
Multibagger Stock

₹1 Lakh Turned Into ₹8.50 Lakh! This Stock Gave 700% Return in 9 Months

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Share Market Today: गेल्या काही दिवसांत शेअर बाजारात मोठी घसरण सुरू आहे. मात्र मात्र, या घसरणीतही काही शेअर्स गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देत आहेत. असाच एक शेअर आहे तो म्हणजे Sterlite Technologies (STL). 2026 च्या सुरुवातीला केवळ ₹102 वर असलेला हा शेअर पुढच्या 9 महिन्यांत रॉकेटसारखा धावला. कालच्या मंगळवारच्या व्यवहारातही शेअरमध्ये जवळपास 5 टक्क्यांची वाढ झाली आणि तो ₹866 वर बंद झाला.

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