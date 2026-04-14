Multibagger Stock: बाजार कोसळला असताना हे 6 शेअर्स ठरले 'धुरंधर'! एकाने वर्षभरात दिला तब्बल 191% रिटर्न

Share Market High Return Stock: भारतीय शेअर बाजाराला गेल्या वर्षभरात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचा फटका ते कधी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी बाजारातून पैसा काढून घेणे तर कधी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणे. या सर्व गोष्टींमुळे बाजार चांगलाच खाली आला आणि गुंतवणूकदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. .मात्र हे सर्व होत असतानाही, काही कंपन्यांच्या शेअर्सनी गुंतवणूकदारांना मात्र चांगला परतावा दिला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार चांगलेच मालामाल झाले. शेअर बाजारात अशा सात कंपन्यांच्या शेअर्स आहेत, ज्यांच्या शेअर्समध्ये 170 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे सध्याच्या बाजारातील गोंधळाचा त्यांच्यावर परिणाम झालेला नाही..1. Hindustan Copperयातील पहिली कंपनी आहे हिंदुस्तान कॉपर. या कंपनीच्या शेअर्समध्ये गेल्या वर्षभरात 152 टक्के वाढ झाली आहे. कंपनीने गेल्या तीन वर्षांत 426 टक्के परतावा दिला आहे. दरम्यान, या कंपनीच्या शेअर्सचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक ₹760.05 आणि 52 आठवड्यांचा नीचांक ₹198 आहे.2. Multi Commodity Exchange of Indiaमल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) प्लॅटफॉर्म म्हणून, या कंपनीने बाजारातील चढ-उतार असतानाही मोठा फायदा घेतला आहे. मागील एका वर्षाची आकडेवारी बघितली तर या शेअरमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत 189% पर्यंत वाढ झाली. हा शेअर ₹960 वरून सध्या ₹2774 वर व्यवहार करत आहे..3. Ather Energyमोठा परतावा देणाऱ्या कंपन्यांमध्ये एथर एनर्जीकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. गेल्या वर्षी मे महिन्यात, कंपनीने प्रति शेअर ₹302 प्रति शेअरने आयपीओ आणला होता. काल 13 एप्रिलपर्यंत तो प्रति शेअरची किंमत तब्बल ₹908 वर बंद झाली. म्हणजे दोन्ही किमतींचा विचार करता शेअरने 183% रिटर्न दिला.4. National Aluminiumमागच्या वर्षी मे महिन्यात 143 रुपयांवर असणारा शेअर काल 417 रुपयांवर व्यवहार करत होता. म्हणजेच या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीच्या शेअर्सनी गेल्या वर्षभरात 191% पर्यंत परतावा दिला आहे. म्हणजे 1 लाखाचे जवळपास 3 लाख रुपये यात झाले असते. .5. Force MotorsForce Motors या ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीने गेल्या वर्षभरात तब्बल 149% पर्यंत परतावा दिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत या स्टॉकमध्ये 1845% वाढ झाली आहे.6. Aditya Infotech2025 मध्ये शेअर बाजारात लिस्ट झालेली ही कंपनी देखील आपल्या गुंतवणूकदारांना नफा मिळवून देण्यात मागे नाही. कंपनीच्या IPOचा प्राईस बँड प्रति शेअर 675 रुपये होता. तर 8 ऑगस्टला बाजारात त्याची किंमत 1,057 रुपये प्रति शेअर होती. काल 13 एप्रिल पर्यंत, या शेअरने 8 महिन्यांतच तब्बल 85% रिटर्न दिला आहे.(Disclaimer: ही बातमी फक्त माहितीसाठी देण्यात येत आहे, कोणताही आर्थिक सल्ला म्हणून नाही. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा).