New IPO : गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! ४ नवे IPO येणार बाजारात; एक IPO तब्बल १३०० कोटींचा; जाणून घ्या कोणते आणि कधी येणार?

Stock Market IPO : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला भारतीय शेअर बाजारात IPO ची संख्या तुलनेने कमी दिसत आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्य बाजारात फक्त एकच IPO येणार असून, SME सेगमेंटमध्ये तीन IPO येणार आहेत. साधारणपणे तसं बघितलं तर जानेवारी महिना IPO साठी शांत असतो. वर्षाअखेरीच्या सुट्ट्यांनंतर गुंतवणूकदार बाजाराची दिशा समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ घेतात. मात्र, पुढील काही आठवड्यांत मोठ्या IPO ची रांग लागण्याची शक्यता आहे..मुख्य बाजारातील एकमेव IPO – BCCLया आठवड्यात मुख्य बाजारात भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) चा IPO येणार आहे. हा आयपीओ 8 जानेवारीला उघडेल आणि 13 जानेवारीला बंद होईल. BCCL चा हा सुमारे 1,300 कोटी रुपयांचा IPO असून तो पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) असणार आहे. या IPO मध्ये प्रमोटर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) आपले शेअर्स विकणार आहे.1972 मध्ये स्थापन झालेली BCCL ही देशातील मोठ्या कोकिंग कोल उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे. स्टील उद्योगासाठी वापरला जाणारा 'कोकिंग कोल' ही कंपनी पुरवते. एप्रिल 2024 पर्यंत कंपनीकडे सुमारे 7,910 दशलक्ष टन कोळश्याचा साठा होता. BCCL ही कोल इंडियाची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असून तिला 'मिनी रत्न' दर्जा मिळालेला आहे..SME सेगमेंटमध्ये येणार 3 IPO1) Victory Electric Vehicles Internationalइलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील 'Victory Electric Vehicles International' चा IPO 7 जानेवारीला उघडेल आणि 9 जानेवारीला बंद होईल.हा सुमारे 35 कोटी रुपयांचा SME IPO असून तो NSE SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होईल. आयपीओमधून मिळणारा पैसा कंपनी भांडवली खर्च आणि वर्किंग कॅपिटलसाठी वापरणार आहे. ही कंपनी इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, ई-रिक्षा आणि कार्गो वाहनांचे उत्पादन करते..2) Yajur Fibresआठवड्यातील सर्वात मोठा SME IPO हा 'Yajur Fibres' चा असणार आहे. हा IPO 7 ते 9 जानेवारीदरम्यान खुला राहील आणि BSE SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट होईल. या IPO मधून कंपनी सुमारे 120 कोटी रुपये उभारणार आहे. आयपीओमधील हा पैसा कंपनी उत्पादन क्षमता वाढवणे, नवीन युनिट सुरू करणे आणि वर्किंग कॅपिटलसाठी वापरणार आहे. यजूर फाइबर्स ही सन (flax), जूट आणि भांग यांसारख्या बास्ट फायबर्स (वनस्पतींच्या खोडापासून मिळणारे तंतू) च्या प्रोसेसिंग (प्रक्रिया) क्षेत्रात काम करणारी एक जुनी आणि स्थापित कंपनी आहे. ही कंपनी नैसर्गिक तंतूंना कॉटनमध्ये परिवर्तन करत भारतासह परदेशातील टेक्सटाईल आणि स्पिनिंग मिल्सना आपली उत्पादने पुरवते..3) Gabion Technologies IndiaGabion Technologies India हा नवीन वर्षातील पहिला IPO ठरणार आहे. हा IPO 6 जानेवारीला उघडेल आणि 8 जानेवारीला बंद होईल. कंपनी सुमारे 29 कोटी रुपये उभारणार असून हा पूर्णपणे फ्रेश इश्यू असेल. IPO मधील निधी प्रामुख्याने वर्किंग कॅपिटलसाठी वापरण्यात येणार आहे.ही कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासाठी स्टील गॅबियन, रॉकफॉल प्रोटेक्शन सिस्टीम आणि जिओसिंथेटिक उत्पादने तयार करते. या उत्पादनांचा वापर रस्ते, रेल्वे, सिंचन आणि संरक्षण प्रकल्पांमध्ये होतो..