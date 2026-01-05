Share Market

New IPO : गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! ४ नवे IPO येणार बाजारात; एक IPO तब्बल १३०० कोटींचा; जाणून घ्या कोणते आणि कधी येणार?

IPO Updates :जानेवारी महिन्याच्या सुरूवातीला बाजारात ४ नवीन IPO येणार आहेत. यापैकी एका कंपनीचा इश्यू तब्बल १,३०० कोटी रुपयांचा आहे, तर उर्वरित कंपन्या SME सेक्टरमधील आहेत.
Investors’ Opportunity: Check Out 4 New IPOs Coming Soon, Including a 1,300 Crore Issue

Investors’ Opportunity: Check Out 4 New IPOs Coming Soon, Including a 1,300 Crore Issue

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Stock Market IPO : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला भारतीय शेअर बाजारात IPO ची संख्या तुलनेने कमी दिसत आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्य बाजारात फक्त एकच IPO येणार असून, SME सेगमेंटमध्ये तीन IPO येणार आहेत. साधारणपणे तसं बघितलं तर जानेवारी महिना IPO साठी शांत असतो. वर्षाअखेरीच्या सुट्ट्यांनंतर गुंतवणूकदार बाजाराची दिशा समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ घेतात. मात्र, पुढील काही आठवड्यांत मोठ्या IPO ची रांग लागण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
IPO
Stock Market Analysis
IPO GMP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com