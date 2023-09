By

Possible Merger of NSE IFSC and India INX: NSE आणि BSE लवकरच विलीन होऊ शकतात. गुजरातच्‍या गांधीनगरमध्‍ये IFSC म्हणजेच इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिस सेंटर आहे, ज्यामध्‍ये BSE INX आणि NSE INX विलीन केले जाऊ शकतात.

BSE INX आणि NSE INX विदेशी एक्सचेंजशी स्पर्धा करतात, ज्यात हाँगकाँग, सिंगापूर आणि दुबई सारख्या एक्सचेंजचा समावेश आहे. इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर अथॉरिटी (IFSCA) ला विश्वास आहे की जर BSE INX आणि NSE INX विलीन झाले तर ते परकीय चलनाशी चांगली स्पर्धा करू शकतील.

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आणि बीएसईच्या गिफ्ट सिटी युनिट्सचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे आणि दोन्ही एक्सचेंजेस या महिन्याच्या अखेरीस नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) कडे अर्ज करण्याची शक्यता आहे. एका प्रमुख नियामक अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला दोन्ही एक्सचेंजच्या संचालक मंडळांनी मंजुरी दिली आहे. देशांतर्गत व्यापाराच्या बाबतीत बीएसई आणि एनएसई एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. बीएसईने यावर भाष्य करण्यास नकार दिला, तर एनएसईनेही यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

गिफ्ट सिटीच्या आणखी विस्तारावर भर

सरकार आणि बाजार एक्सचेंजचे लक्ष आहे की बीएसई INX आणि NSE INX शक्य तितक्या लवकर विलीन केले जावे, जेणेकरुन भारताकडे परदेशी एक्सचेंजशी स्पर्धा करण्यासाठी एक मोठी संस्था असेल. दोन्ही विलीन झाल्यास देशाला मोठा फायदा होऊ शकतो, असे मानले जात आहे.