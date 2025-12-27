Share Market

Stock Market Holiday : NSE कडून 2026 साठी सुट्ट्यांची यादी जाहीर; 15 दिवस शेअर बाजार बंद! 1 जानेवारीला बाजार सुरू राहणार?

Sensex and Nifty : नवीन वर्षात शेअर बाजार केवळ 15 दिवस बंद राहणार असल्याने गुंतवणूकदार आनंदात आहेत. यावेळी BMC निवडणूक असल्याने आणखी एक दिवसाची सुट्टी वाढण्याची शक्यता आहे.
Vinod Dengale
Updated on

Stock Market 2026 : नवीन वर्ष सुरु होण्यासाठी अवघे 5 दिवस उरले आहेत. त्यामुळे 2026 वर्षासाठी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने शेअर बाजाराच्या सुट्ट्यांचे कॅलेंडर जाहीर केले आहे. या यादीनुसार, 2026 च्या संपूर्ण वर्षात साप्ताहिक सुट्ट्या वगळता शेअर बाजार 15 दिवस बंद राहणार आहे. दरम्यान, चार मुख्य सुट्ट्या यावेळी वीकेंड ला येणार असल्याने त्या दिवशी बाजार आधीच बंद असणार आहे.

