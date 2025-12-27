Stock Market Holiday : NSE कडून 2026 साठी सुट्ट्यांची यादी जाहीर; 15 दिवस शेअर बाजार बंद! 1 जानेवारीला बाजार सुरू राहणार?

Stock Market 2026 : नवीन वर्ष सुरु होण्यासाठी अवघे 5 दिवस उरले आहेत. त्यामुळे 2026 वर्षासाठी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने शेअर बाजाराच्या सुट्ट्यांचे कॅलेंडर जाहीर केले आहे. या यादीनुसार, 2026 च्या संपूर्ण वर्षात साप्ताहिक सुट्ट्या वगळता शेअर बाजार 15 दिवस बंद राहणार आहे. दरम्यान, चार मुख्य सुट्ट्या यावेळी वीकेंड ला येणार असल्याने त्या दिवशी बाजार आधीच बंद असणार आहे. .1 जानेवारी 2026 रोजी बाजार सुरू की बंद?नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 रोजी गुरुवारी शेअर बाजार बंद राहणार नाही. NSE च्या यादीनुसार त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे ट्रेडिंग होणार आहे. सामान्यतः शेअर बाजार काही ठराविक राष्ट्रीय व धार्मिक सणांच्या दिवशी बंद असतो. याशिवाय, शनिवार-रविवार हे नियमित सुट्टीचे दिवस असतात..एक दिवसाची सुट्टी वाढण्याची शक्यताशेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये अशी चर्चा आहे की 2026 मध्ये शेअर बाजाराच्या सुट्ट्या 15 ऐवजी 16 दिवसांपर्यंत जाऊ शकतात. कारण, गुरुवार 15 जानेवारी 2026 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.महत्त्वाची बाब म्हणजे 2017 मध्येही BMC निवडणुकीच्या दिवशी शेअर बाजाराला सुट्टी देण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाही अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..Multibagger Stock : कंडोम कंपनीचा शेअर सुसाट! एका वर्षात दिला 500% रिटर्न; तुमची गुंतवणूक आहे का? पुढे काय होणार? .2026 वर्षातील शेअर बाजारातील सुट्ट्या26 जानेवारी 2026 – प्रजासत्ताक दिन03 मार्च 2026 – होळी26 मार्च 2026 – श्रीराम नवमी31 मार्च 2026 – महावीर जयंती03 एप्रिल 2026 – गुड फ्रायडे14 एप्रिल 2026 – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती01 मे 2026 – महाराष्ट्र दिन28 मे 2026 – बकरी ईद (ईद-उल-अजहा)26 जून 2026 – मोहरम14 सप्टेंबर 2026 – गणेश चतुर्थी02 ऑक्टोबर 2026 – गांधी जयंती20 ऑक्टोबर 2026 – दसरा10 नोव्हेंबर 2026 – दिवाळी (बलिप्रतिपदा)24 नोव्हेंबर 2026 – गुरु नानक जयंती25 डिसेंबर 2026 – ख्रिसमस.2026 मध्ये मुहूर्त ट्रेडिंग कधी?दरवर्षी दिवाळीच्या निमित्ताने मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित केली जाते. 2026 मध्ये ही विशेष ट्रेडिंग 8 नोव्हेंबरला रविवारी होणार आहे. मात्र, या सेशनची अचूक वेळ NSE/BSE कडून नंतर जाहीर केली जाईल. या दिवशी गुंतवणूकदार नववर्षाची सुरुवात शुभ मानून व्यवहार करतात.go.Gold Rate Today : देशभरात थंडी वाढत असताना सोनं-चांदीच्या भावात मात्र गरमी! चांदी २.५ लाखांवर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव .त्यामुळे, जर तुम्ही शेअर बाजारात गुंतवणूक करत असाल, तर या सुट्ट्यांची माहिती तुम्हाला आधीच माहित असणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे तुम्ही तुमचे ट्रेड, गुंतवणूक आणि फंड ट्रान्सफर यांचे नियोजन योग्य प्रकारे करू शकता आणि अडचणी टाळू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.