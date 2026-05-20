Parle Share: मोदी-मेलोनींच्या मेलोडीचा इफेक्ट; 46 टक्के घसरलेला शेअर अचानक तेजीत, पण गुंतवणूकदारांचा झाला गेम

Parle Share Price: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज युरोप दौऱ्यावर असताना त्यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना मेलोडी चॉकलेट टॉफी भेट दिली. या भेटीचा व्हिडिओ स्वत: मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर टाकल्यानंतर Parle च्या शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वळले. गुंतवणूकदारांनी Parle Industries चे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यामुळे शेअरवर 5 टक्क्यांचा अपर सर्किट लागला. पण इथेच गुंतवणूकदारांकडून मोठी चूक झाली. .कंपनी शेअर बाजारात नाही गुंतवणूकदारांनी खरेदी केलेल्या Parle Industries चा आणि Melody टॉफी यांचा थेट कोणताही संबंध नाही. मेलोडी टॉफी ही Parle Products कंपनी तयार करते. हीच कंपनी Parle-G, Monaco, Hide & Seek आणि Mango Bite सारखी लोकप्रिय उत्पादनेही बनवते. मात्र लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे पार्ले प्रोडक्टस ही खाजगी कंपनी असून ती शेअर बाजारात लिस्टेड नाही. पण मेलोडीची पालक कंपनी Parle आहे हे समजल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी हे शेअर्स घ्यायला सुरुवात केली आणि इथेच त्यांची चूक झाली. .दुसरीकडे, पार्ले इंडस्ट्रीज ही BSE सेन्सेक्सवर लिस्ट झालेली कंपनी असून ती मुख्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम करते. याशिवाय कंपनी कागद, पेपरशी संबंधित व्यवसायातही कार्यरत आहे..पार्ले इंडस्ट्रीज कंपनी 1999-2000 पर्यंत पार्ले इंडस्ट्रीज ही पार्ले बिसलेरी ग्रुपची उपकंपनी होती. मात्र आता तिचा Parle किंवा Bisleri समूहाशी कोणताही संबंध नाही. सध्या मार्च 2026 पर्यंत Brilliant Properties Pvt. Ltd. ही कंपनी पार्ले इंडस्ट्रीज मधील सर्वात मोठी भागधारक असून तिच्याकडे 8.53 टक्के हिस्सा आहे..2026 मध्ये 46 टक्के घसरण बुधवारी शेअरमध्ये तेजी दिसली असली तरी गेल्या काही महिन्यांपासून पार्ले इंडस्ट्रीजच्या शेअर्सवर दबाव कायम आहे. 2026 मध्ये आतापर्यंत हा शेअर 46 टक्क्यांहून अधिक घसरला असून गेल्या 12 महिन्यांत त्यात जवळपास 68 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.