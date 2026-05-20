Parle Share: मोदी-मेलोनींच्या मेलोडीचा इफेक्ट; 46 टक्के घसरलेला शेअर अचानक तेजीत, पण गुंतवणूकदारांचा झाला गेम

Parle Share: इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये पंतप्रधान मोदी त्यांना Parle ची ‘Melody’ टॉफी भेट देताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ‘Parle Industries’ कंपनीच्या शेअर्समध्ये तेजी दिसून आली.
Parle Share Shock: 46% Crash Turns Into Sudden Rally After “Modi–Meloni Melody Effect”

Vinod Dengale
Updated on

Parle Share Price: भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज युरोप दौऱ्यावर असताना त्यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांना मेलोडी चॉकलेट टॉफी भेट दिली. या भेटीचा व्हिडिओ स्वत: मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर टाकल्यानंतर Parle च्या शेअर्सकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वळले. गुंतवणूकदारांनी Parle Industries चे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यामुळे शेअरवर 5 टक्क्यांचा अपर सर्किट लागला. पण इथेच गुंतवणूकदारांकडून मोठी चूक झाली.

