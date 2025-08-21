Online Gaming: PokerBaazi कंपनीचा शेअर कोसळला, 2 दिवसांत 20 टक्के घसरण; गुंतवणूकदारांचे 2,000 कोटी रुपये बुडाले

लोकसभेत ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होऊन रिअल मनी गेमिंगवर बंदी घालण्यात आली. या निर्णयाचा फटका थेट नझारा टेक्नॉलॉजीजच्या शेअर्सना बसला, दोन दिवसांत मार्केट कॅपमध्ये 2,000 कोटींची घट झाली. तज्ज्ञांचे मत आहे की हा कायदा डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्रीसाठी महत्त्वाचा आहे, पण लोक बेकायदेशीर गेमिंगकडे वळण्याचा धोका वाढेल..Online Gaming Bill 2025: ऑनलाइन गेमिंगवर मोठा निर्णय घेत लोकसभेत बुधवारी (20 ऑगस्ट 2025) ऑनलाइन गेमिंग बिल पास करण्यात आले. या कायद्यानुसार रिअल मनी गेमिंग (RMG) वर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. रेल्वे, माहिती व प्रसारण तसेच आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हा निर्णय समाजाच्या हितासाठी असल्याचे स्पष्ट केले..या निर्णयाचा पहिला परिणाम शेअर बाजारावर दिसून आला. डिजिटल स्पोर्ट्स कंपनी नझारा टेक्नॉलॉजीजचे शेअर्स बुधवारी तब्बल 12.88 % कोसळून बंद झाले. गुरुवारीही घसरण सुरूच राहिली आणि सकाळी 10.36 वाजेपर्यंत शेअर 7.82% घसरून 1,223 रुपयांवर ट्रेड करत होता. दोन दिवसांत कंपनीच्या मार्केट कॅपमधून तब्बल 2,000 कोटी रुपये कमी झाले..बिलमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की अशा गेम्ससाठी कोणतीही जाहिरात केली जाणार नाही तसेच बँक वा वित्तीय संस्था पैसे ट्रान्सफर करण्यास मदत करणार नाहीत. नियम मोडल्यास कठोर कारवाई केली जाईल..नझारा टेकचा दावा आहे की त्यांचा थेट रिअल मनी गेमिंगशी संबंध नाही, त्यामुळे महसूल व EBITDA वर मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र कंपनीची 46% हिस्सेदारी मूनशाईन टेक्नॉलॉजीज (PokerBaazi) मध्ये आहे..Rapido Fine: रॅपिडोला 10 लाखांचा दंड; आता हजारो ग्राहकांना द्यावे लागणार 50 रुपये, काय आहे प्रकरण?.ब्रोकरेज फर्मचे मतप्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज फर्मचे मत आहे की नझाराने पोकरबाझीत मोठी गुंतवणूक केली आहे, जी कंपनीच्या व्हॅल्यूच्या सुमारे 35% आहे. PokerBaazi वर पूर्णपणे बंदी आली तर नझाराची गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते. नझाराने आतापर्यंत 805 कोटींची गुंतवणूक केली असून आणखी 255 कोटी गुंतवण्याचे वचन दिले आहे..सध्या नझारा टेकसाठी टार्गेट प्राईस ₹1,345 ठेवले असले तरी PokerBaazi समजा बंद झाले, तर किंमत थेट ₹917 पर्यंत घसरू शकते, असे ब्रोकरेजचे म्हणणे आहे..Plot Investment: एकाच प्लॉटची 10 लोकांना विक्री! डबल रजिस्ट्री फ्रॉड काय आहे? कशा प्रकारे टाळू शकता फसवणूक?.इंडस्ट्रीवर परिणामBDO इंडियाचे कुनाल गाला म्हणाले की हा कायदा भारताच्या डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्रीसाठी महत्त्वाचा आहे. भारतात सध्या 50 कोटींपेक्षा जास्त लोक ऑनलाइन गेमिंगशी जोडलेले आहेत आणि इंडस्ट्री दरवर्षी 20% दराने वाढत आहे. परंतु गेम्स बंद झाल्यास लोक बेकायदेशीर प्लॅटफॉर्मकडे वळतील आणि त्यामुळे सरकार व कायदेशीर कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागू शकतो..FAQs Q1. ऑनलाइन गेमिंग बिलमध्ये नेमकं काय आहे?- या कायद्यानुसार रिअल मनी गेमिंगवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. जाहिराती व बँकिंग ट्रान्सफरनाही परवानगी नाही.What does the Online Gaming Bill state?-It imposes a complete ban on real-money gaming. No ads or banking support will be allowed for such games.Q2. नझारा टेकवर याचा काय परिणाम होईल?- कंपनीचा थेट RMGशी संबंध नसला तरी PokerBaazi मधील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.How will this affect Nazara Technologies?- While Nazara is not directly into RMG, its major investment in PokerBaazi could be at risk.Q3. इतर कोणत्या कंपन्यांचे शेअर्स पडले?- ऑनमोबाईल ग्लोबल व डेल्टा कॉर्पच्या शेअर्समध्येही घसरण दिसली.Which other companies saw stock declines?- OnMobile Global and Delta Corp shares also slipped.Q4. इंडस्ट्रीवर याचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल?- तज्ज्ञांच्या मते, इंडस्ट्रीचा वेग कमी होऊ शकतो आणि बेकायदेशीर गेमिंगकडे लोक वळू शकतात.What’s the long-term impact on the industry?- Experts believe it could slow growth and drive players towards illegal gaming platforms..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.