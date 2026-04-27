Paytm Share Crash: RBI च्या निर्णयाने Paytm चे शेअर 8% कोसळले! गुंतवणूकदारांनी आता Buy, Sell की Hold करावं?

Paytm Share Crash: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानंतर आज Paytm च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने Paytm Payments Bank चा परवाना रद्द केल्यानंतर सोमवारी One97 Communications या कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. .शेअर 8% घसरला RBI ने Paytm Payments Bank चा बँकिंग परवाना रद्द केल्यानंतर सोमवारी शेअरमध्ये सुमारे 8% घसरण झाली. BSEवर शेअरची किंमत ₹1055.25 पर्यंत खाली आली. त्यामुळे कंपनीच्या मार्केट कॅपमध्ये मोठी घट झाली आणि गुंतवणूकदारांचे सुमारे ₹6,000 कोटींचे नुकसान झाले. यापूर्वी कंपनीचे मार्केट कॅप सुमारे ₹73,427 कोटी होते, ते कमी होऊन जवळपास ₹67,500 कोटींवर आले..परवाना का रद्द RBIने स्पष्ट केले की Paytm Payments Bank चं कामकाज बँकेच्या स्वतःच्या हिताला आणि ठेवीदारांच्या हितालाही धोकादायक ठरत होतं. बँकेच्या व्यवस्थापनाची पद्धत ही ग्राहक आणि सार्वजनिक हितासाठी योग्य नसल्याचंही RBI ने सांगितलं. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बँक चालू ठेवण्यात कोणताही फायदा नसल्याचं नमूद करत हा कठोर निर्णय घेण्यात आला..यापूर्वी मार्च 2022 मध्ये RBI ने या बँकेला नवीन ग्राहक जोडण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर सुमारे दोन वर्षांनी आणखी कडक निर्बंध लावत नवीन ठेवी, पैसे जमा करणे, क्रेडिट किंवा वॉलेट टॉप-अप यावरही बंदी घालण्यात आली होती. बँकेला हळूहळू आपले कामकाज बंद करण्यास भाग पाडले होते, परंतु आता आरबीआयच्या या ताज्या निर्णयामुळे बँक म्हणून काम करण्याची तिची क्षमता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे..शेअर खरेदी करावा का?ब्रोकरेज फर्म Bernstein ने Paytm वर विश्वास कायम ठेवला आहे. त्यांनी 'Outperform' रेटिंग देत ₹1,500 चा टार्गेट ठेवला असून, या निर्णयाचा कंपनीच्या मुख्य व्यवसायावर फारसा परिणाम होणार नाही असे म्हटले आहे. कारण Payments Bank ची कामकाजे आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणात थांबलेली होती.ETच्या एका अहवालानुसार, गोल्डमन सॅक्सने पेटीएमच्या शेअर्सवरील आपले 'बाय' रेटिंग कायम ठेवले आहे, परंतु प्रति शेअर लक्ष्य किंमत 1470 रुपयांवरून 1400 रुपयांपर्यंत कमी केली आहे. यात अंदाजे 31% वाढ होण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात शेअरवर दबाव येऊ शकतो, तरीही पेटीएमचा मुख्य व्यवसाय मजबूत असल्याने तेजी राहील. (Disclaimer: ही माहिती केवळ शैक्षणिक उद्देशाने देण्यात आली आहे. यामधील मतं आणि सल्ले हे संबंधित विश्लेषक किंवा ब्रोकरेज कंपन्यांचे आहेत, सकाळची नाहीत. त्यामुळे कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित आर्थिक तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)