डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील लोकप्रिय कंपनी फोनपे (PhonePe) पुन्हा एकदा IPO आणण्याच्या तयारीला लागली आहे. कंपनीने शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्याची तयारी केली असून येत्या 2027 वर्षाच्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये शेअर बाजारात लिस्ट होण्याचे लक्ष्य आहे. या IPO च्या माध्यमातून कंपनीचे बाजार मूल्य 1,200 ते 1,500 कोटी डॉलर म्हणजेच अंदाजे 1.2 लाख कोटी ते 1.5 लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे..सध्याच्या बाजारातील ताज्या माहितीनुसार, फोनपे लवकरच IPO साठी सुधारित ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल करू शकते. या IPO मधून कंपनी सुमारे 12,000 ते 14,000 कोटी रुपये उभारण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, हा संपूर्ण IPO ऑफर फॉर सेल (OFS) स्वरूपाचा असणार आहे. म्हणजेच, या माध्यमातून कंपनीचे विद्यमान गुंतवणूकदार आपल्याकडील शेअर्स विक्रीसाठी उपलब्ध करून देतील..यापूर्वी जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, कमकुवत आर्थिक परिस्थिती आणि शेअर बाजारातील वाढत्या चढ-उतारांमुळे फोनपेने IPO आणण्याची योजना पुढे ढकलली होती. मात्र आता बाजारातील परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. शेअर बाजारातील सकारात्मक वातावरण आणि कंपनीच्या व्यवसायातील वाढ लक्षात घेता फोनपेने पुन्हा IPO ची तयारी सुरू केल्याचे सांगितले जाते..व्यवसायातील वाढीमुळे IPO च्या तयारीला वेगफोनपेच्या IPO कडे देशाच्या डिजिटल पेमेंट आणि फिनटेक क्षेत्रातील महत्त्वाची घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (FPI) भारतीय शेअर बाजारातील रस पुन्हा वाढत असल्याने बाजारातील वातावरण सुधारल्याचे सांगितले जात आहे. तर दुसरीकडे, फोनपेच्या व्यवसायातही वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी व्यवसायाच्या वाढीचा वेग काहीसा मंदावला होता. मात्र, आता कंपनीने व्यापारी सवलत दर (MDR) आणि डिजिटल प्रोत्साहनांचा विचार न करता वार्षिक आधारावर सुमारे 40 टक्के महसूल वाढ नोंदवली आहे. त्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीत सुधारणा झाल्याचे चित्र आहे..IPO मध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवाबिझनेस मॉडेल समजून घ्या: कंपनी नेमका कोणता व्यवसाय करते आणि भविष्यात तिच्या व्यवसायात वाढ होण्याची किती शक्यता आहे, हे जाणून घ्या.आर्थिक कामगिरी तपासा: कंपनीचा महसूल, नफा, तोटा, कर्ज आणि मागील काही वर्षांतील आर्थिक कामगिरीचा अभ्यास करा.फक्त ब्रँडवर विश्वास ठेवू नका: लोकप्रिय कंपनी आहे म्हणून तिच्या IPO मध्ये गुंतवणूक करणं योग्य ठरेलच असं नाही. कंपनीचे मूल्यांकनही महत्त्वाचे असते.फोनपेचा IPO नेमका कधी येणार, त्याची किंमत किती असणार आणि गुंतवणूकदारांना एका शेअरची किती किंमत मोजावी लागणार, याबाबत अधिकृत तपशील जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्टता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.