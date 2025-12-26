Share Market

Stock Market : आज शेअर बाजारात या PSU शेअरचा जलवा! गुंतवणूकदार मालामाल; जाणून घ्या पुढे काय?

IRFC Share Price : स्थिर परतावा, नियमित डिव्हिडेंड आणि सरकारी पाठबळ असलेल्या पीएसयू शेअर्सचा शोध घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी IRFC हा एक योग्य पर्याय म्हणून मानला जात आहे.
IRFC PSU stock higher on friday

PSU stock higher on friday

Vinod Dengale
High Return Stock : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी सुमारे एक महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. मात्र, अर्थसंकल्पापूर्वीच रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) आणि रेल्वे विकास निगम लिमिटेड (RVNL) यांच्या शेअर्सबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मक सकारात्मक भूमिका दिसून येत आहे. 2025 वर्षाच्या शेवटच्या शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात IRFC चे शेअर्स सुमारे 7 टक्क्यांनी वाढून 130.50 रुपयांपर्यंत पोहोचले. तर RVNL चा शेअर सकाळी 11 टक्क्यांनी उसळी घेत सेंसेक्सवर 383.75 रुपयांवर व्यवहार करत होता.

