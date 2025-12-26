Stock Market : आज शेअर बाजारात या PSU शेअरचा जलवा! गुंतवणूकदार मालामाल; जाणून घ्या पुढे काय?

High Return Stock : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी सुमारे एक महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. मात्र, अर्थसंकल्पापूर्वीच रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) आणि रेल्वे विकास निगम लिमिटेड (RVNL) यांच्या शेअर्सबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये सकारात्मक सकारात्मक भूमिका दिसून येत आहे. 2025 वर्षाच्या शेवटच्या शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात IRFC चे शेअर्स सुमारे 7 टक्क्यांनी वाढून 130.50 रुपयांपर्यंत पोहोचले. तर RVNL चा शेअर सकाळी 11 टक्क्यांनी उसळी घेत सेंसेक्सवर 383.75 रुपयांवर व्यवहार करत होता. .सरकारकडून रेल्वे क्षेत्रात भांडवली खर्चाला सातत्याने प्राधान्य दिले जाईल, या अपेक्षांमुळे IRFC आणि RVNL बाबत गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक मजबूत झाला आहे. सरकारने दाखवलेली रेल्वेशी संबंधित दीर्घकालीन योजना आणि ठोस धोरणात्मक पाठबळ यामुळे या शेअर्सचा गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन पुन्हा बळकट होताना दिसत आहे..बजेटबाबत आशावाद रेल्वे शेअर्समध्ये आलेल्या या तेजीमागे बजेटबाबत तयार झालेला आशावादी वातावरण हे एक मोठं कारण मानलं जात आहे. दीर्घकाळ मर्यादित किमतीच्या चौकटीत व्यवहार झाल्यानंतर, संभाव्य कॅपेक्स वाढीच्या अपेक्षांमुळे IRFC चा शेअर आता वरच्या दिशेने सरकत आहे..Best Shares to Buy: एका वर्षात मालामाल करू शकतात हे शेअर्स! तज्ज्ञांची फेव्हरेट लिस्ट समोर; जाणून घ्या डिटेल्स.रेल्वे शेअर्समध्ये वाढ का?आतापर्यंतचा इतिहास सांगतो की केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी रेल्वेशी संबंधित शेअर्समध्ये तेजी पाहायला मिळते. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारकडून पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवला जाण्याची अपेक्षा. कारण भारतीय रेल्वेच्या खर्च, नेटवर्क विस्तार, रोलिंग स्टॉक आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याची जबाबदारी IRFC वर आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये रेल्वेसाठी अधिक तरतूद झाल्यास त्याचा थेट फायदा या कंपनीला मिळण्याची शक्यता असते..IRFC बाबत बाजारातील सकारात्मक वातावरण होण्यामागे दुसरे कारण म्हणजे त्याच्या फंडिंग प्रोफाइलबाबत वाढलेली स्पष्टता. इतर पायाभूत सुविधा कंपन्यांच्या तुलनेत, जिथे प्रकल्प विलंबाचा धोका अधिक असतो, तिथे IRFC चे बिझनेस मॉडेल तुलनेने सुरक्षित मानले जाते. कंपनीचे उत्पन्न भारतीय रेल्वेसोबत केलेल्या दीर्घकालीन करारांवर आधारित असल्याने रोख प्रवाहात स्थिरता राहते. त्यामुळे अनिश्चित बाजारस्थितीतही गुंतवणूकदार IRFC कडे एक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पाहत आहेत..ITR Return : आयकर विभागाचा करदात्यांना इशारा! 31 डिसेंबरनंतर थेट 5,000 दंड; ITR मध्ये चूक असेल तर आत्ताच हे करा.त्यामुळे स्थिर परतावा, नियमित डिव्हिडेंड आणि मजबूत सरकारी पाठबळ असलेल्या पीएसयू शेअर्सचा शोध घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी IRFC हा एक योग्य पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. अलीकडील तेजी ही अल्पकालीन सट्टेबाजीपेक्षा दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून पुन्हा गुंतवणूक वाढवली जात असल्याचे संकेत देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.