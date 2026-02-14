Rahul Patil AI: नाद करा पण पाटलाचा कुठं! TCS, Infosys, Wipro शेअर्समध्ये भूकंप; गुंतवणूकदारांचे ₹2.5 लाख कोटींचे नुकसान

Anthropic CTO Rahul Patil: भारताच्या अनेक मोठ्या आयटी कंपन्यांचे शेअर्स जसे की Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, Wipro आणि HCL Technologies फेब्रुवारी 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर घसरले. तीन-चार दिवसांत निफ्टी आयटी निर्देशांक सुमारे 8 टक्क्यांनी खाली आला आणि भारतीय टेक कंपन्यांच्या मार्केट व्हॅल्यूमध्ये सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांची घट झाली. यामागचे कारण होते अमेरिकन एआय कंपनी Anthropic च्या नव्या क्लाउड एआय अपडेटचे लाँच, ज्याला “क्लाउड कोवर्क” असे म्हटले जात आहे..या नव्या टूलमुळे इंडस्ट्री- स्पेसिफिक ऑटोमेशन शक्य झाले आहे. म्हणजेच एआय आता स्वतः संपूर्ण वर्कफ्लो हाताळू शकते जसे की लीगल कॉन्ट्रॅक्ट तपासणे, कोड मॅनेजमेंट, डॉक्युमेंट हँडलिंग, सेल्स, मार्केटिंग आणि डेटा अॅनालिसिस तेही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय. यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीती निर्माण झाली की सॉफ्टवेअर-अॅज-अ-सर्व्हिस (SaaS) आणि आयटी सर्व्हिसेस व्यवसाय धोक्यात येऊ शकतो. काही जण याला ‘SaaSpocalypse’ असे संबोधत आहेत म्हणजे SaaS आणि आयटी आऊटसोर्सिंग क्षेत्रासाठी मोठा धक्का..Multibagger Stock: 1 लाखाचे झाले तब्बल 14.10 कोटी रुपये! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरने 6 वर्षांत गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल.मात्र या संपूर्ण घडामोडीत एका भारतीय वंशाच्या टेक लीडरचे नाव चर्चेत आले आहे ते म्हणजे राहुल पाटीलकोण आहेत राहुल पाटील?राहुल पाटील हे Anthropic चे चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर CTO आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्ये त्यांची या पदावर नियुक्ती झाली. ते बेंगळुरूचे रहिवासी असून त्यांनी PES University येथून अभियांत्रिकी शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील Arizona State University मधून MS आणि University of Washington मधून MBA पूर्ण केले..करिअरची सुरुवात कुठून?राहुल पाटील यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात Microsoft मध्ये केली, जिथे त्यांनी सुमारे नऊ वर्षे काम केले. त्यानंतर त्यांनी Amazon Web Services (AWS) मध्ये काम केले. पुढे Oracle Cloud Infrastructure मध्ये सीनियर वाईस प्रेसिडेंट म्हणून 30 हून अधिक प्रॉडक्ट्स जसे की कम्प्युट, स्टोरेज, सिक्युरिटी आणि मॉनिटरिंग सांभाळले. त्यानंतर त्यांनी Stripe मध्ये पाच वर्षे इंजिनिअरिंग आणि ग्लोबल ऑपरेशन्सचे नेतृत्व केले आणि तिथेही CTO म्हणून काम केले..‘पाटील इफेक्ट’ म्हणजे काय?Anthropic मध्ये सामील झाल्यानंतर राहुल पाटील यांनी क्लाउड प्लॅटफॉर्मला एंटरप्राइज स्तरावर मजबूत केले. त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्पीड आणि कॉस्ट ऑप्टिमायझेशनवर भर दिला. महागड्या GPU वर क्लाउड अधिक कार्यक्षमपणे चालण्यासाठी मेमरी वापर आणि डिकोडिंग स्पीड सुधारला, ज्यामुळे रनिंग कॉस्ट कमी झाली. त्यांनी प्रॉडक्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एआय इंजिनिअर्स यांना एकत्र काम करण्यासाठी टीम्सचे पुनर्रचना केली.यामुळे ‘नेहमी ऑन’ असणारे एआय एजंट्स थेट एंटरप्राइज ग्राहकांना देणे शक्य झाले. वॉल स्ट्रीटवर याला ‘Patil Effect’ असे म्हटले जाऊ लागले आहे..Gold Rate Today : 'व्हॅलेंटाइन डे' च्या दिवशीच सोनं महागलं! चार दिवसांच्या घसरणीला ब्रेक, मात्र चांदी आणखी स्वस्त; पाहा आजचा भाव.बेंगळुरूमध्ये नवीन ऑफिस सध्या Anthropic चे मूल्यांकन 183 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. अलीकडेच कंपनी आता बेंगळुरूमध्ये मोठे ऑफिस उघडत आहे, जे टोकियोनंतर दुसरे ग्लोबल हब असेल, जेणेकरून भारतीय टॅलेंटचा अधिक फायदा घेता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.