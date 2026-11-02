Reliance Share Price: रिलायन्सचा शेअर 7% वाढला! गुंतवणूकदारांची तासाभरात 1 लाख कोटींची कमाई; कारण काय? शेअर आणखी वाढणार?

Reasons behind the sudden rise in Reliance shares: गेल्या आठवड्यातच 2 मोठे विक्रम केल्यानंतर आता नवीन महिन्याच्या आणि आठवड्याच्या पहिल्या बाजार व्यवहारात Reliance Industries च्या शेअरने जोरदार उसळी मारली. सोमवारी, 2 नोव्हेंबर रोजी कंपनीच्या शेअरमध्ये सकाळच्या सत्रात तब्बल 7 टक्क्यांहून अधिक तेजी दिसून आली. या तेजीमुळे अवघ्या एका तासात रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली..गेल्याच आठवड्यात Jio Platformच्या लिस्टिंगने शेअर बाजारात मोठी चर्चा केली होती. मात्र नुकत्याच रिलायन्स इंडस्ट्रीजने जाहीर केलेल्या तिमाही निकालांनी गुंतवणूकदारांचे लक्ष्य वेधले. जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीने विक्रमी नफा नोंदवला. त्याचा सकारात्मक परिणाम आता कंपनीच्या शेअरवर आज दिसत आहे..Gold Rate Today: 2 महिन्यांत सोनं 25 हजारांनी स्वस्त! दिवाळीपूर्वी भाव किती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचे ताजे दर.शेअर 7 टक्क्यांहून अधिक वाढला2 नोव्हेंबरच्या सकाळच्या सत्रात रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्ये 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली.याचे मुख्य कारण होते कंपनीने जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत कमावलेला तब्बल 29,550 कोटी रुपयांचा विक्रमी निव्वळ नफा. विशेष म्हणजे मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत हा नफा सुमारे 34 टक्क्यांनी अधिक आहे..रिलायन्स 16.75 लाख कोटींवरसकाळी 11 वाजेपर्यंत BSEवर रिलायन्सचा शेअर 7.12 टक्क्यांनी वाढून 1,246.45 रुपयांवर पोहोचला. तर NSEवर शेअर 6.79 टक्क्यांनी वाढून 1,244 रुपयांवर व्यवहार करत होता.बाजारातील या तेजीमुळे कंपनीचे बाजारमूल्य 1,00,208.45 कोटी रुपयांनी वाढून 16,74,786.99 कोटी रुपयांवर पोहोचले. बाजार भांडवलाच्या बाबतीत रिलायन्स इंडस्ट्रीज BSEईवर लिस्ट असणाऱ्या कंपन्यांमध्ये सध्या नंबर 1 आहे..LPG Price Today: दिवाळीपूर्वी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच गॅस सिलिंडर महागला! मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात LPG सिलिंडरचे दर किती?.नफ्यात वाढ होण्यामागे कारण काय?रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या नफ्यात वाढ होण्यामागे कंपनीच्या ऑइल-टू-केमिकल्स व्यवसायातील सुधारणा हे प्रमुख कारण ठरले. या व्यवसायात तेल शुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा समावेश होतो. इंधनाचे वाढलेले दर आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील चांगले मार्जिन यामुळे कंपनीच्या नफ्याला आधार मिळाला. याशिवाय डिजिटल सेवांमधील वाढीचाही कंपनीला फायदा झाला.मात्र सध्या शेअरमध्ये असणारी ही तेजी किती काळ राहील आणि भविष्यात हा शेअर कसा व्यवहार करेल हे पुढच्या काळात समजेल. आता तेजी आहे म्हणजे पुढेही असेलच असं नाही. त्यामुळे गुंतवणूक करताना सर्व घटकांचा अभ्यास करावा. Disclaimer: ही बातमी केवळ माहितीसाठी देण्यात आली आहे कोणताही गुंतवणूक सल्ला नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.