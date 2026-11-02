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Reliance Share Price: रिलायन्सचा शेअर 7% वाढला! गुंतवणूकदारांची तासाभरात 1 लाख कोटींची कमाई; कारण काय? शेअर आणखी वाढणार?

Mukesh Ambani's Reliance Stock Jumps 7%; What Triggered the Massive Rally: रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर 7 टक्क्यांहून अधिक वाढला. या तेजीमुळे तासाभरात गुंतवणूकदारांची संपत्ती जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांनी वाढली. या तेजीमागे नेमकं कारण काय? जाणून घेऊया.
Reliance investors gain ₹1 lakh crore in one hour

Reliance Share Price: Reliance Industries Shares Surge Over 7%, Investors' Wealth Rises by ₹1 Lakh Crore in an Hour

eSakal

Vinod Dengale
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Reasons behind the sudden rise in Reliance shares: गेल्या आठवड्यातच 2 मोठे विक्रम केल्यानंतर आता नवीन महिन्याच्या आणि आठवड्याच्या पहिल्या बाजार व्यवहारात Reliance Industries च्या शेअरने जोरदार उसळी मारली. सोमवारी, 2 नोव्हेंबर रोजी कंपनीच्या शेअरमध्ये सकाळच्या सत्रात तब्बल 7 टक्क्यांहून अधिक तेजी दिसून आली. या तेजीमुळे अवघ्या एका तासात रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली.

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