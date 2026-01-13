Reliance Jio IPO : भारताचा सर्वात मोठा IPO? मुकेश अंबानींच्या जिओचा 2.5% हिस्सा विक्रीला; जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी

Reliance Jio IPO : 2026 वर्षामध्ये भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO येणार आहे. मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्म्स कंपनी जवळपास 4 अब्ज डॉलर्सचा IPO आणण्याची तयारी करत आहे. रॉयटर्सच्या ताज्या अहवालानुसार, या IPO मध्ये कंपनी सुमारे 2.5 टक्के हिस्सा विक्रीसाठी आणू शकते.या महितीनंतर रिलायन्स जिओच्या IPO बाबत गुंतवणूकदारांमध्ये पुन्हा एकदा उत्सुकता वाढली आहे. त्यामुळे या IPO संदर्भातील सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..रिलायन्स जिओ IPO चे मूल्यांकनरिलायन्स जिओचा IPO 2025 मध्ये जाहीर करण्यात आला होता आणि तेव्हापासून तो गुंतवणूकदारांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. गुंतवणूक बँक Jefferies च्या अंदाजानुसार, रिलायन्स जिओचे एकूण मूल्यांकन सुमारे 180 अब्ज डॉलर्स इतके असू शकते..Gold Rate Today : मकर संक्रांतीला सोनं खरेदी करायचा विचार करताय? आधी आजचे भाव पाहा आणि मग खरेदी करा .भारतातील सर्वात मोठा IPO ठरण्याची शक्यताअहवालानुसार, रिलायन्स जिओ IPO मधून सुमारे 4.5 अब्ज डॉलर्स उभारण्याची शक्यता आहे. यामुळे 2024 मध्ये आलेल्या Hyundai Motor India च्या 3.3 अब्ज डॉलर्सच्या IPO चा विक्रम मोडला जाऊ शकतो .किती टक्के हिस्सा विकला जाणार?रॉयटर्सच्या माहितीनुसार, कंपनीच्या मोठ्या आकारामुळे रिलायन्स केवळ 2.5% शेअर्सच IPO मध्ये सूचीबद्ध करण्याचा विचार करत आहे. दरम्यान, SEBI कडून मोठ्या कंपन्यांसाठी IPO मध्ये किमान शेअर विक्रीची मर्यादा 5% वरून 2.5% करण्याचा प्रस्ताव अद्याप वित्त मंत्रालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.तज्ञांच्या माहितीनुसार, “कायदा बदलल्यास 2.5% हिस्सा सूचीबद्ध करणे पसंत केले जाईल, कारण कमी शेअर्समुळे किंमत ठरवताना अधिक स्पर्धा निर्माण होते.”.IPO कधी येणार?रिलायन्स जिओचा IPO 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्याप IPO ची अचूक तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. ऑगस्ट 2025 मध्ये झालेल्या रिलायन्स ग्रुपच्या AGM मध्ये मुकेश अंबानी यांनी IPO संदर्भातील संकेत दिले होते..ATM Transaction Fees : आता ATM मधून पैसे काढणं महागलं! SBI ग्राहकांच्या खिशाला कात्री; व्यवहाराआधी जाणून घ्या नवे शुल्क.IPO चा GMPसध्या रिलायन्स जिओ IPO चा GMP बहुतांश प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध नाही, कारण IPO च्या लॉन्च डेटबाबत स्पष्टता नाही. मात्र Bigul.co या वेबसाइटनुसार, रिलायन्स जिओ IPO चा GMP सुमारे 93 रुपये प्रति शेअर इतका नोंदवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.