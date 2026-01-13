Share Market

Reliance Jio IPO : भारताचा सर्वात मोठा IPO? मुकेश अंबानींच्या जिओचा 2.5% हिस्सा विक्रीला; जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी

Mukesh Ambani Jio IPO : मुकेश अंबानींच्या मालकीच्या रिलायन्स जिओ कंपनीचा आयपीओ यावर्षी शेअर बाजारात येणार असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. त्यामुळे या आयपीओ बाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊयात.
Vinod Dengale
Reliance Jio IPO : 2026 वर्षामध्ये भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO येणार आहे. मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्म्स कंपनी जवळपास 4 अब्ज डॉलर्सचा IPO आणण्याची तयारी करत आहे. रॉयटर्सच्या ताज्या अहवालानुसार, या IPO मध्ये कंपनी सुमारे 2.5 टक्के हिस्सा विक्रीसाठी आणू शकते.

या महितीनंतर रिलायन्स जिओच्या IPO बाबत गुंतवणूकदारांमध्ये पुन्हा एकदा उत्सुकता वाढली आहे. त्यामुळे या IPO संदर्भातील सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

