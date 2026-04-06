Reliance Share: अंबानींच्या Reliance ला मोठा धक्का! शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचे 44 हजार कोटी बुडाले; नेमकं काय घडलं?

Reliance Share Market Loss: आज शेअर बाजारात सकाळपासूनच मोठी घसरण दिसून आली. मात्र आजच्या बाजारात सर्वांचे लक्ष्य वेधले ते बाजार भांडवलानुसार देशातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या Reliance कंपनीने. सकाळी बाजार उघडल्यानंतर लगेचच मुकेश अंबानींच्या कंपनीचा शेअर कोसळला.त्यानंतर दुपारपर्यंत तो 4% घसरणीसह व्यवहार करत होता. रिलायन्सच्या शेअरमधील या अचानक आणि मोठ्या घसरणीचा परिणाम कंपनीच्या बाजार मूल्यावर झाला. .रिलायन्स शेअर घसरला सोमवारी रिलायन्सचा शेअर 1349 रुपयांवर उघडला, त्यानंतर काही वेळ त्याच पातळीवर व्यवहार करत होता. मात्र नंतर, शेअरने अचानक दिशा बदलली आणि सुरुवातीची सुस्ती मोठ्या घसरणीत बदलली. बाजाराच्या शेवटी रिलायन्सचा शेअर जवळपास 3.30% घसरून 1,306 रुपयांवर बंद झाला..44 हजार कोटींचे नुकसान मुकेश अंबानींच्या कंपनीच्या शेअरमधील घसरणीचा थेट परिणाम त्याच्या बाजार भांडवलावरही झाला आहे. आज तकच्या रीपोर्टनुसार, रिलायन्सचे बाजार भांडवल अचानक घसरून 17.56 लाख कोटी रुपयांवर आले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची सुमारे 44 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.असे असले तरी वर्षीच्या सुरुवातीला रिलायन्सच्या शेअरमध्ये मोठी तेजी दिसून आली होती आणि अलीकडील घसरणीनंतरही त्याचा एक वर्षाचा परतावा सुमारे 12% राहिला आहे..या घसरणीमागे इराणचा संबंधरिलायन्सच्या शेअरमधील घसरणीमागे इराणचा संबंध असल्याचे दिसते. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध सुरूच असून, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या धमक्यांमुळे यात आणखी भर पडली आहे. युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याने तेल कंपन्यांसमोरील तणाव अधिकच वाढला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढून प्रति बॅरल 110 डॉलरवर पोहचल्याने परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे.विविध क्षेत्रांवर वर्चस्व असलेली देशातील सर्वात मोठी कंपनी रिलायन्सचे तेल क्षेत्रातही मोठे अस्तित्व आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढ आणि त्याच्या पुरवठ्यातील सततच्या संकटांमुळे कंपनीच्या शेअर्सवर हा मोठा परिणाम झाल्याचे सांगितले जाते..इतर कंपन्याचे शेअर घसरले होर्मुझमधील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे केवळ रिलायन्सच नव्हे, तर इतर तेल कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही मोठी घसरण झाली आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा शेअर (IOCL Share) 2.50% ने घसरला, तर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि ONGCचा शेअरदेखील सुमारे 2% घसरले आहे.