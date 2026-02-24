Share Market

IPO Market: रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीचा ₹31,000 कोटींचा IPO बाजारात! गुंतवणूक करण्याआधी वाचा डिटेल्स

Indian Stock Market IPO: Clean Max Enviro Energy Solutions चा IPO शेअर्स बाजारात आला आहे. यात 23 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी दरम्यान गुंतवणूक करता येणार आहे.
Renewable Energy Giant’s ₹31,000 Crore IPO Opens: Key Details Investors Must Know

Vinod Dengale
Clean Max Enviro Energy Solutions IPO: देशातील सर्वात मोठ्या कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी सेवा पुरविणाऱ्या Clean Max Enviro Energy Solutions चा IPO कालपासून गुंतवणुकीसाठी खुला झाला आहे. या IPO च्या माध्यमातून कंपनी सुमारे ₹3,100 कोटी उभारणार आहे. या इश्यूचा प्राइस बँड ₹1,000 ते ₹1,053 दरम्यान ठेवण्यात आला असून IPO उद्या म्हणजेच 25 फेब्रुवारीपर्यंत खुला राहणार आहे. यामध्ये ₹1,200 कोटींचा फ्रेश इश्यू आणि ₹1,900 कोटींचा ऑफर फॉर सेल (OFS) समाविष्ट आहे.

