IPO Market: रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीचा ₹31,000 कोटींचा IPO बाजारात! गुंतवणूक करण्याआधी वाचा डिटेल्स

Clean Max Enviro Energy Solutions IPO: देशातील सर्वात मोठ्या कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी सेवा पुरविणाऱ्या Clean Max Enviro Energy Solutions चा IPO कालपासून गुंतवणुकीसाठी खुला झाला आहे. या IPO च्या माध्यमातून कंपनी सुमारे ₹3,100 कोटी उभारणार आहे. या इश्यूचा प्राइस बँड ₹1,000 ते ₹1,053 दरम्यान ठेवण्यात आला असून IPO उद्या म्हणजेच 25 फेब्रुवारीपर्यंत खुला राहणार आहे. यामध्ये ₹1,200 कोटींचा फ्रेश इश्यू आणि ₹1,900 कोटींचा ऑफर फॉर सेल (OFS) समाविष्ट आहे..अँकर गुंतवणूकदारांकडून ₹921 निधीIPO खुला होण्यापूर्वी कंपनीने 41अँकर गुंतवणूकदारांकडून सुमारे ₹921 कोटी उभे केले. BSE वर दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीने ₹1,053 प्रति शेअर दराने 87,46,437 इक्विटी शेअर्स अँकर गुंतवणूकदारांना वाटप केले..Clean Max Enviro IPO: लॉट साइजआयपीओ चा लॉट साईज 14 शेअरचा आहे.एका लॉटसाठी ₹14,742 गुंतवणूक करावी लागेल.कर्मचाऱ्यांना प्रति शेअर 100 रुपयांचा डिस्काउंट आहे.रिटेल गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त 13 लॉट साठी बोली लावता येणार आहे..कंपनीचा व्यवसाय2010 मध्ये स्थापन झालेली Clean Max Enviro Energy Solutions ही कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनी सौर, पवन आणि हायब्रिड ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे सेवा पुरवते. याशिवाय कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल ग्राहकांना अक्षय ऊर्जेचा पुरवठा, ऊर्जा व्यवस्थापन सेवा आणि कार्बन क्रेडिटशी संबंधित उपायही उपलब्ध करून देते.31 जुलै 2025 पर्यंत कंपनीची एकूण कार्यरत क्षमता 2.54 गीगावॅट होती, तर सध्या सुमारे 2.53 गीगावॅट क्षमता करारांतर्गत विकसित होत होती. तसेच सुमारे 5.07 गीगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प प्रगत टप्प्यात किंवा विकासाधीन अवस्थेत होते..व्यवस्थापनाचे मतकंपनीचे CMD कुलदीप जैन यांनी सांगितले की, IPO मधून उभारला जाणारा हा निधी प्रामुख्याने कर्जफेडीसाठी वापरला जाणार आहे. कंपनी कॉर्पोरेट पॉवर मार्केटमध्ये कार्यरत असून तिच्याकडे 500 हून अधिक ग्राहक आहेत. तसेच डेटा आणि AI इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात कंपनीची 40% पेक्षा जास्त क्षमता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Disclaimer - ही बातमी फक्त माहितीसाठी आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)