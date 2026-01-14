New IPO : सचिन तेंडुलकर ब्रँड ॲम्बेसेडर असलेल्या कंपनीचा 500 कोटींचा IPO लवकरच! जाणून घ्या डिटेल्स...

Techno Paints IPO : हैदराबादस्थित पेंट उत्पादक कंपनी 'टेक्नो पेंट्स अँड केमिकल्स, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये आपला आयपीओ आणण्याची तयारी करत आहे. कंपनी IPO च्या माध्यमातून सुमारे 500 कोटी रुपये उभारण्याचा विचार करत आहे. टेक्नो पेंट्स ही एक नामांकित पेंट उत्पादक कंपनी असून, ती रेसिडेन्शियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी विविध प्रकारची उत्पादने आणि सेवा पुरवते. .1,250 हून अधिक प्रकल्प पूर्णकंपनी स्थापन झाल्यापासून गेल्या 24 वर्षांत, कंपनीने उच्च दर्जाचे पेंट आणि पेंटिंग सेवा दिल्या आहेत. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा तसेच देशातील इतर भागांमध्ये कंपनीने आतापर्यंत 1,250 पेक्षा जास्त प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहेत..Gold Rate Today : सोनं-चांदीने मोडले सगळे रेकॉर्ड! गुंतवणूकदारांसाठी संक्रांत गोड; सर्वसामान्य चिंतेत; चांदी ३ लाखांवर! पाहा आजचे भाव.सचिन तेंडुलकर ब्रँड ॲम्बेसेडरटेक्नो पेंट्सने ‘मास्टर ब्लास्टर’ सचिन तेंडुलकर यांना तीन वर्षांसाठी ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्त केले आहे. यामुळे कंपनीला देशभरात व्यवसाय विस्तार करण्यास मदत होईल, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे. यापूर्वी, 2023 मध्ये अभिनेता महेश बाबू हे दोन वर्षांसाठी कंपनीचे ब्रँड अॅम्बेसेडर होते.कंपनीचे अध्यक्ष अकुरी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सांगितले की, "भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांच्याशी जोडले जाणे हे आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. IPO आणि व्यवसाय विस्ताराच्या दृष्टीने त्यांच्यापेक्षा योग्य ग्रोथ पार्टनर असू शकत नाही"..महसुलात मोठी वाढ अपेक्षितकंपनीने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 210 कोटी रुपयांचा महसूल कमावला असून, चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 450 कोटी रुपयांपर्यंत महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. 2029-30 पर्यंत 2,000 कोटी रुपयांचा महसूल गाठण्याचे लक्ष्य कंपनीने ठेवले आहे..सध्या कंपनीचा व्यवसाय तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ओडिशा आणि चंदीगड येथे आहे. वर्षाअखेरीस हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश येथे विस्तार करण्याची योजना आहे..SBI Scheme : SBI ची ही योजना तुम्हाला माहिती आहे का? रोज फक्त ₹20 गुंतवून तुम्ही 1 लाख रुपये बनवू शकता; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.पेंट इंडस्ट्रीत मोठी संधीभारतातील पेंट उद्योग सुमारे 90,000 कोटी रुपयांचा असून तो दरवर्षी 5 ते 9 टक्क्यांनी वाढत आहे. जागतिक स्तरावर प्रतिव्यक्ती पेंट वापर 15 लिटर आहे, तर भारतात तो केवळ 4.5 लिटर आहे, त्यामुळे या कंपनीत मोठ्या वाढीची संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.