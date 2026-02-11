Share Market

SBI Mutual Fund IPO : SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा IPO जाहीर! कधी होणार बाजारात एंट्री? गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी

SBI Mutual Fund : SBI म्युच्युअल फंड तब्बल 2200 कोटी रुपयांचा मोठा डिविडेंड मिळाल्यानंतर आता शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्याची तयारी करत आहे. त्यांचा IPO या वर्षात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
SBI Mutual Fund Mega IPO Coming by 2026? Here’s What Investors Should Know

SBI Mutual Fund Mega IPO Coming by 2026? Here’s What Investors Should Know

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

SBI Mutual Fund IPO 2026 : भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल आता पारंपरिक बचतीपेक्षा ‘वेल्थ क्रिएशन’कडे झुकताना दिसत आहे. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातील वाढत्या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आपल्या सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या युनिट असलेल्या SBI म्युच्युअल फंडला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे येत्या काळात गुंतवणूकदारांसाठी मोठी गुंतवणूक संधी उपलब्ध होणार आहे.

Loading content, please wait...
Share Market
SBI
Stock Market
IPO
Investment Strategies in India
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.