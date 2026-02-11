SBI Mutual Fund IPO : SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा IPO जाहीर! कधी होणार बाजारात एंट्री? गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी

SBI Mutual Fund IPO 2026 : भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल आता पारंपरिक बचतीपेक्षा ‘वेल्थ क्रिएशन’कडे झुकताना दिसत आहे. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातील वाढत्या गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आपल्या सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या युनिट असलेल्या SBI म्युच्युअल फंडला शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे येत्या काळात गुंतवणूकदारांसाठी मोठी गुंतवणूक संधी उपलब्ध होणार आहे..IPO कधी येणार?स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे चेअरमन चल्ला श्रीनिवासुलू सेटी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा त्यापूर्वीच SBI म्युच्युअल फंडचा आयपीओ बाजारात येऊ शकतो. त्यामुळे ही केवळ एका कंपनीची लिस्टिंग नसून भारतीय आर्थिक क्षेत्रातील बदलत्या प्रवाहाचे प्रतीक मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, SBI ला यावर्षी या युनिटकडून तब्बल 2200 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. यावरून कंपनीची नफाक्षमता आणि बाजारातील मजबूत स्थान स्पष्ट होते..Gold Rate Today : सोनं-चांदीचे भाव घसरले! सर्वसामान्यांना दिलासा; पाहा आजचा ताजा भाव .लोकांच्या गुंतवणुकीत बदल दरम्यान, बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल दिसून येत आहेत. पूर्वी लोक आपली रक्कम बचत खाते किंवा फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवत असत. मात्र आता गुंतवणूकदार शेअर्स, म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड आणि इतर बाजाराधारित योजनांकडे वळत आहेत. त्यामुळे बँकांमधील मुदत ठेवींमध्ये घट होत असून बँकांना निधी उभारण्यासाठी नव्या रणनीती आखाव्या लागत आहेत. लोकांना केवळ सुरक्षितता नको, तर चांगला परतावा आणि दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करायची आहे त्यामुळे लोक हे बाकीचे पर्याय निवडत आहेत..गोल्ड लोनला प्राधान्य गुंतवणुकीसोबतच कर्ज क्षेत्रातही बदल जाणवत आहे. अनसिक्योर्ड पर्सनल लोनऐवजी अनेक जण गोल्ड लोनला प्राधान्य देत आहेत. जगभरात आणि देशात सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे कमी व्याजदरात कर्ज मिळणे सोपे झाले आहे. यामुळे SBI नेही कर्जवाढ मर्यादित ठेवण्याचा आणि बॉण्ड मार्केटमधून निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे..यासोबतच, बँकेची जनरल इन्शुरन्स शाखा ‘एसबीआय जनरल इन्शुरन्स’लाही शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा विचार सुरू आहे. जर ही लिस्टिंग झाली, तर या दोन्ही कंपन्या एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स आणि एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेसप्रमाणे सार्वजनिकरित्या व्यवहार होणाऱ्या एसबीआयच्या उपकंपन्यांमध्ये सामील होतील..Post Office Scheme : बँक FD विसरा! पोस्ट ऑफिस स्कीम देणार सुरक्षित 60 हजार रुपयांची हमखास कमाई; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.एकंदरीत, SBI म्युच्युअल फंडचा आयपीओ हा भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. योग्य वेळी गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळू शकतो. त्यामुळे इच्छुक गुंतवणूकदारांनी आतापासूनच तयारी ठेवणे फायद्याचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.