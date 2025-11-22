SEBI New Rule : IPO नियमांमध्ये बदल करण्याचा SEBIचा मोठा निर्णय; ट्रेडिंगची पद्धत बदलली जाणार?

SEBI New Rule For Mutual Fund : भारतीय शेअर बाजार मार्केटची नियामक संस्था, सेबीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आतापासून म्युच्युअल फंड कंपन्यांना प्री-आयपीओ म्हणजेच आयपीओ मार्केटमध्ये लाँच होण्याआधी शेअर्सची खरेदी आणि विक्री करण्यास बंदी घेतली आहे. प्री-आयपीओ मध्ये बंदी घातली असली तरी सेबीने म्युच्युअल फंडांना अँकर इन्व्हेस्टर राऊंडमध्ये गुंतवणुकीची परवानगी दिली आहे..बाजारात पारदर्शकता वाढविण्यासाठी निर्णय सेबीचा हा निर्णय कंपन्यांच्या प्री-आयपीओ मूल्यांकनात पारदर्शकता वाढवणे आणि बाजारातील लिक्विडिटी मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आहे. प्री-आयपीओ गुंतवणुकीत पारदर्शकता कमी असल्यामुळे अनेकदा गुंतवणूकदारांमध्ये शंका निर्माण होत असते, ते टाळण्यासाठी हा बदल करण्यात आले असल्याचे सेबीने सांगितले..याआधी या महिन्यातच सेबीने IPO मधील अँकर इन्व्हेस्टर्ससाठीच्या वाटपाच्या नियमांमध्ये बदल केले होते. या बदलाचा उद्देश म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड यांसारख्या देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढविण्याचा आहे. नवीन नियमांनुसार, IPO मधील अँकर इन्व्हेस्टर पोर्शनमध्ये एकूण राखीव वाटप 33% वरून वाढवून 40% करण्यात आले आहे. यापैकी 33% म्युच्युअल फंडांसाठी, तर उर्वरित 7% इतर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे..बाजार निर्देशांकात REITS चा समावेशसेबी आता उद्योग तज्ज्ञांसोबत काम करून REITs (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) या रिअल इस्टेट निर्देशांकाचा बाजार निर्देशांकांमध्ये समाविष्ट करण्याची तयारी करत असल्याची माहिती सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, REITs निर्देशांकात सामील झाल्यानंतर त्यांच्या व्यापारातील लिक्विडिटी आपोआप वाढेल. तसेच, REITs आणि InvITs (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) यांच्या व्यवसायासाठी आणखी सोयी निर्माण करण्यासाठी सेबी इतर उपायांवरही विचार करत आहे..REITs नेमक काय आहे ? REITs म्हणजे अशा कंपन्या ज्यांच्याकडे मोठे रिअल इस्टेट प्रकल्प जसे की मॉल्स, ऑफिस किंवा बिल्डिंग असतात. या कंपन्या सामान्य गुंतवणूकदारांना मोठ्या किमतीच्या रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणुकीची संधी देतात. गुंतवणूकदार त्यांचे युनिट्स (शेअर्ससारखे) खरेदी करू शकतात आणि त्यातून मिळणाऱ्या भाडेआधारित लाभामुळे कालांतराने त्यांची संपत्ती वाढते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.