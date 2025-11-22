Share Market

SEBI New Rule : IPO नियमांमध्ये बदल करण्याचा SEBIचा मोठा निर्णय; ट्रेडिंगची पद्धत बदलली जाणार?

Mutual Fund : सेबीच्या या बदलामुळे म्युच्युअल फंडांच्या गुंतवणुकीला अधिक स्थिरता मिळेल, तसेच IPO प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता निर्माण होईल, असा अपेक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त केल्या जात आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
SEBI New Rule For Mutual Fund : भारतीय शेअर बाजार मार्केटची नियामक संस्था, सेबीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आतापासून म्युच्युअल फंड कंपन्यांना प्री-आयपीओ म्हणजेच आयपीओ मार्केटमध्ये लाँच होण्याआधी शेअर्सची खरेदी आणि विक्री करण्यास बंदी घेतली आहे. प्री-आयपीओ मध्ये बंदी घातली असली तरी सेबीने म्युच्युअल फंडांना अँकर इन्व्हेस्टर राऊंडमध्ये गुंतवणुकीची परवानगी दिली आहे.

