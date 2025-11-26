Stock Market Today : शेअर बाजार रेकॉर्डच्या उंबरठ्यावर, सेन्सेक्स 1000 अंकांनी वाढला; कोणते शेअर्स वाढले?

Indian Stock Market Today : मागील सलग तीन दिवसांची कसरत भरून काढत भारतीय शेअर बाजारातील निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी आजच्या सत्रात विक्रमी पातळीच्या जवळ बंद झाले. विविध क्षेत्रांमध्ये झालेल्या व्यापक खरेदीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा नफा झाला. .आजच्या व्यवहारात सेन्सेक्सने तब्बल 1,023 अंकांची उसळी घेतली तर निफ्टीनेही 320.5 अंकांची झेप घेतली. दिवसाच्या शेवटी, बीएसई सेन्सेक्स 1.21 टक्क्यांची वाढ होऊन 85,609.51 वर बंद झाला; तर निफ्टी 1.24 टक्क्यांची वाढ होऊन 26,205.3 वर स्थिरावला. .टॉप गेनर्ससेन्सेक्सवरील टॉप गेनर्समध्ये Bajaj twins, Reliance Industries, Sun Pharma आणि Tata Motors PV यांचा समावेश होता.तर निफ्टी 50 निर्देशांकातील तब्बल 44 शेअर्स वाढीसह बंद झाले. यामध्ये JSW Steel (3.69% वाढ), HDFC Life Insurance Company (2.80% वाढ) आणि Bajaj Finserv (2.55% वाढ) हे टॉप गेनर्स ठरले..Multibagger Stock : 2 रुपयांवरून आज 96 रुपये! या शेअरने 4 वर्षांत दिला तब्बल 4700% रिटर्न! .टॉप लूजर्स Bharti Airtel (-1.60%)Adani Enterprises (-0.81%) Eicher Motors (-0.53%) .बाजारातील व्यवहार सर्व सेक्टोरल निर्देशांक आज हिरव्या चिन्हात बंद झाले. निफ्टी मेटल 2.06 टक्क्यांच्या वाढीसह आघाडीवर राहिला, तर निफ्टी कन्झ्युमर ड्युरेबल्स (1.75 टक्के वाढ) आणि निफ्टी एनर्जी (1.74 टक्के वाढ) यांनीही मजबूत तेजी दाखवली.दरम्यान, निफ्टी मिडकॅप 100 आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 100 निर्देशांक अनुक्रमे 1.27 टक्के आणि 1.36 टक्क्यांच्या वाढीसह वर बंद झाले..HDFC AMC Share :अरे बापरे! एका रात्रीतच HDFC चे शेअर 50% कोसळले! नेमकं कारणं काय? .बाजारातील तेजीचे कारणडिसेंबरमध्ये अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून आणखी व्याजदर कपात होण्याची शक्यता, रशिया-युक्रेन युद्ध संपण्याच्या दिशेने असल्याच्या अपेक्षा आणि देशांतर्गत सकारात्मक आर्थिक संकेत या सर्व कारणांमुळे गुंतवणूकदारांनी सर्व सेक्टरमध्ये शेअर्सची खरेदी वाढवली. त्यामुळे सर्व निर्देशांक हिरव्या रंगात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.