Stock Market Today : शेअर बाजार रेकॉर्डच्या उंबरठ्यावर, सेन्सेक्स 1000 अंकांनी वाढला; कोणते शेअर्स वाढले?

Sensex and Nifty : सेन्सेक्स विक्रमी पातळीच्या जवळ बंद झाला, तर सर्व सेक्टर्समध्ये खरेदीची लाट बघायला मिळाली. निफ्टी मेटल निर्देशांक 2 टक्क्यांच्या वाढीसह सर्वाधिक फायद्यात ठरला.
Indian Stock Market Today : मागील सलग तीन दिवसांची कसरत भरून काढत भारतीय शेअर बाजारातील निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी आजच्या सत्रात विक्रमी पातळीच्या जवळ बंद झाले. विविध क्षेत्रांमध्ये झालेल्या व्यापक खरेदीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठा नफा झाला.

