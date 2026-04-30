Share Market News: '1 मे' रोजी बाजार बंद की सुरू? सलग 3 दिवस ट्रेडिंग थांबणार? जाणून घ्या अपडेट

Share Market Open or Closed Today: 1 मे ला महाराष्ट्रात महाराष्ट्र दिन असल्यामुळे भारतीय शेअर बाजार बंद असणार की सुरू याबाबत गुंतवणूकदारांना प्रश्न पडला आहे. BSE आणि NSE ने जारी केलेल्या कॅलेंडर माहितीनुसार 1 मे 2026 ला महाराष्ट्र दिनानिमित्त शेअर बाजार बंद असणार आहे..कोणते व्यवहार बंद?BSE आणि NSE नुसार, 1 मे 2026 ला दोन्ही एक्सचेंजवर इक्विटी, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह आणि सिक्युरिटीज लेंडिंग अँड बॉरोइंग (SLB) या सर्व विभागांमध्ये कोणतेही व्यवहार किंवा सेटलमेंट होणार नाहीत. त्यामुळे पूर्ण दिवस शेअर बाजार बंद असणार आहे..Bank News: कामाची बातमी! 1 मे ला बँका बंद की सुरू? RBI ची मोठी अपडेट.3 दिवस बाजार बंद1 मेच्या सुट्टीनंतर पुढचे 2 दिवसही शेअर बाजार बंद असणार आहे. कारण 1 मे ही तारीख शुक्रवारी असून त्यानंतर शनिवार आणि रविवारी शेअर बाजार नियमितपणे बंद असतो. त्यामुळे गुरुवार 30 एप्रिलच्या व्यवहारानंतर 4 मे 2026 रोजी शेअर बाजार पुन्हा नियमितपणे सुरू होईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना सलग 3 दिवस थांबावे लागणार आहे. .कमोडिटी मार्केटशेअर बाजार पूर्ण दिवस बंद असला तरी कमोडिटी मार्केटमध्ये वेगळी स्थिति असणार आहे. नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्सचेंज (NCDEX) पूर्ण दिवस बंद राहणार आहे. तर MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) बाजार -सकाळी 9:00 AM ते 5:00 PM या काळात बंद राहीलसायंकाळी 5:00 PM ते 11:55 PM दरम्यान मात्र यात व्यवहार सुरू राहील.Gold Rate Today: एप्रिलमध्ये सोनं स्थिर! आता महागणार का? खरेदीदारांनी काय करावं?.शेअर बाजार व्यवहारसामान्य परिस्थितीत भारतातील शेअर बाजार सोमवार ते शुक्रवार चालू असतात. मुख्य ट्रेडिंग वेळ सकाळी 9:15 ते दुपारी 3:30 पर्यंत असते. त्याआधी 9:00 ते 9:15 दरम्यान प्री-ओपन सेशन घेतले जाते. तर दर शनिवार आणि रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशी बाजार पूर्णपणे बंद राहतो.