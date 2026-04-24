Stock Market Today: सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजार लाल! Infosys आणि Adani शेअर्स घसरले; कारण काय?

Sensex and Nifty Today: पश्चिम आशियातील तणाव अजूनही शांत न झाल्याने आज सलग तिसऱ्या दिवशी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. जागतिक बाजारात ऊर्जा पुरवठ्याबाबतची अनिश्चितता वाढल्याने गुंतवणूकदार सावध झाले त्यामुळे खरेदी कमी झाली आणि बाजारावर दबाव आला. .निफ्टी 50 निर्देशांक 193 अंकांनी घसरून 23,980 वर व्यवहार करत होता. तर सेंसेक्स तब्बल 700 अंकांनी घसरून 76,974 वर व्यवहार करत आहे. यासोबतच विस्तृत बाजारातही घसरण दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप 0.57 टक्के तर निफ्टी स्मॉलकॅप 0.70 टक्क्यांनी खाली आले..बाजारातील व्यवहार Lux Industries, Mahindra Logistics, Sterlite Technologies, Cipla, Adani Energy, Infosys, HCL Tech, Sun Pharma, TCS, आणि Power Grid हे शेअर्स टॉप लूसर्स ठरले. दरम्यान, State Bank of India, Mahindra & Mahindra, Bajaj Finserv, Axis Bank, आणि Hindustan Unilever हेक ह काही शेअर्स हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते.क्षेत्रनिहाय पाहता, आयटी क्षेत्रात सर्वाधिक दबाव दिसून आला. Infosys च्या घसरणीमुळे आयटी निर्देशांक खाली आला. याशिवाय फार्मा आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातही विक्रीचा दबाव होता. मात्र, रिअल्टी क्षेत्राने तुलनेने चांगली कामगिरी केली..आज सकाळीच Infosys च्या शेअर्समध्ये सुमारे 3% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. कंपनीने 2027 आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल वाढीचा अंदाज व्यक्त केल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढली आणि शेअरमध्ये घसरण झाली. त्यासोबतच Adani Energy Solutions कंपनीच्या चौथ्या तिमाहीतील नफ्यात वाढ झाली असली तरीही शेअरमध्ये 3% पेक्षा जास्त घसरण झाली. .तिमाही निकाल आज Reliance Industries, Adani Green Energy, IndusInd Bank, Hindustan Zinc, L&T Finance यांसारख्या कंपन्यांचे चौथ्या तिमाहीचे निकाल आज जाहीर होणार आहे. .IPO मार्केट सध्या बाजारात एकच सक्रीय असणारा मोठा IPO हा Adisoft Technologiesकंपनीचा असून तो आज दुसऱ्या दिवशी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला आहे. पहिल्या दिवशी हा IPO सुमारे 2.03 पट सबस्क्राइब झाला.