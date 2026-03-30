Share Market Closed: 31 मार्चला शेअर बाजार बंद? ट्रेडिंग होणार की नाही? गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी

Mahavir Jayanti Stock Market Holiday: 31 मार्चला देशभरात महावीर जयंती असल्यामुळे भारतीय शेअर बाजार बंद असणार की सुरू याबाबत गुंतवणूकदारांना प्रश्न पडला आहे. BSE आणि NSE ने जारी केलेल्या कॅलेंडर माहितीनुसार 31 मार्चला सार्वजनिक सुट्टी असल्याने शेअर बाजार बंद असणार आहे. .कोणते व्यवहार बंद?BSE आणि NSE नुसार, 31 मार्च 2026 ला दोन्ही एक्सचेंजवर इक्विटी, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह आणि सिक्युरिटीज लेंडिंग अँड बॉरोइंग (SLB) या सर्व विभागांमध्ये कोणतेही व्यवहार किंवा सेटलमेंट होणार नाहीत. त्यामुळे पूर्ण दिवस शेअर बाजार बंद असणार आहे. .Bank Holiday: महावीर जयंतीला बँका सुरू राहणार की नाही? बँका सलग दोन दिवस बंद? RBI काय सांगते .1 एप्रिलला सुट्टी?मंगळवरच्या सुट्टीनंतर बुधवार, 1 एप्रिल 2026 रोजी बाजार पुन्हा नियमितपणे सुरू होईल. मात्र हा दिवस सेटलमेंट हॉलिडे म्हणून पाळला जाईल, कारण नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार असल्याने या दिवशी बँकांचे वार्षिक क्लोजिंग असते. याचा अर्थ 1 एप्रिलला ट्रेडिंग सुरू राहील, पण शेअर्स आणि पैशांची देवाणघेवाण होणार नाही. त्यासाठी 3 एप्रिलची वाट पहावी लागणार आहे. .कमोडिटी मार्केटशेअर बाजार पूर्ण दिवस बंद असला तरी कमोडिटी मार्केटमध्ये वेगळी स्थिति असणार आहे. नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्सचेंज (NCDEX) पूर्ण दिवस बंद राहणार आहे. तर MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) बाजार -सकाळी 9:00 AM ते 5:00 PM या काळात बंद राहीलसायंकाळी 5:00 PM ते 11:55 PM दरम्यान मात्र यात व्यवहार सुरू राहील.Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! सोनं-चांदी आणखी स्वस्त; पाहा आजचे ताजे भाव.शेअर बाजार व्यवहार सामान्य परिस्थितीत भारतातील शेअर बाजार सोमवार ते शुक्रवार चालू असतात. मुख्य ट्रेडिंग वेळ सकाळी 9:15 ते दुपारी 3:30 पर्यंत असते. त्याआधी 9:00 ते 9:15 दरम्यान प्री-ओपन सेशन घेतले जाते. तर दर शनिवार आणि रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशी बाजार पूर्णपणे बंद राहतो.