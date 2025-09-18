Share Market

Share Market Opening: शेअर बाजारात अच्छे दिन! असं काय घडलं की अचानक सेन्सेक्स वाढला, निफ्टी २५,४०० वर

अमेरिका फेडच्या 25 बेसिस पॉइंट्स व्याजदर कपातीमुळे भारतीय शेअर बाजारात तेजी; सेन्सेक्स 83,108.92, निफ्टी 25,441.05 वर. बाजारातील चढ-उतार आणि गुंतवणूक टिप्स जाणून घ्या.
Sandip Kapde
अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्याने जागतिक बाजारात सकारात्मक संकेत दिसून आले. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही दिसला, ज्यामुळे गुरुवारी सकाळच्या सत्रात बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टीने तेजीचा प्रवास कायम ठेवला. सेन्सेक्स 415.21 अंकांनी वाढून 83,108.92 वर पोहोचला, तर निफ्टी 110.8 अंकांनी वधारून 25,441.05 वर उघडला. मागील सत्रात सेन्सेक्स 82,693.71 आणि निफ्टी 25,330.25 वर बंद झाले होते.

