Share Market Opening: शेअर बाजारात अच्छे दिन! असं काय घडलं की अचानक सेन्सेक्स वाढला, निफ्टी २५,४०० वर

अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्याने जागतिक बाजारात सकारात्मक संकेत दिसून आले. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही दिसला, ज्यामुळे गुरुवारी सकाळच्या सत्रात बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टीने तेजीचा प्रवास कायम ठेवला. सेन्सेक्स 415.21 अंकांनी वाढून 83,108.92 वर पोहोचला, तर निफ्टी 110.8 अंकांनी वधारून 25,441.05 वर उघडला. मागील सत्रात सेन्सेक्स 82,693.71 आणि निफ्टी 25,330.25 वर बंद झाले होते..बाजारातील सकारात्मक सुरुवातअमेरिका फेडच्या व्याजदर कपातीने गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. यामुळे भारतीय बाजारात सकाळच्या सत्रात चढ-उतार कायम राहिले, परंतु व्यापक बाजार निर्देशांकांनीही सकारात्मक कामगिरी दर्शवली. बीएसई मिडकॅप निर्देशांक 92.25 अंकांनी (0.20%) वाढला, तर बीएसई स्मॉलकॅप निर्देशांक 105.30 अंकांनी (0.19%) वधारून 54,642.33 वर पोहोचला. निफ्टी पॅकमधील 1,638 स्टॉक्स हिरव्या रंगात, तर 857 स्टॉक्स लाल रंगात ट्रेड करत होते. 78 स्टॉक्समध्ये कोणताही बदल दिसला नाही..सेन्सेक्समधील आघाडीचे आणि मागे पडलेले स्टॉक्ससेन्सेक्समधील प्रमुख लाभार्थ्यांमध्ये इन्फोसिस, सन फार्मा, एचसीएल टेक, आयसीआयसीआय बँक आणि टेक महिंद्रा यांचा समावेश आहे. इन्फोसिसने सकाळच्या सत्रात 1.70% ची उडी घेत आघाडी घेतली. दुसरीकडे, बजाज फायनान्स, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पॉवर ग्रिड, कोटक बँक आणि अल्ट्राटेक सिमेंट यांसारखे स्टॉक्स मागे पडले. बजाज फायनान्समध्ये 0.42% ची घसरण दिसून आली. बुधवारी शेअर बाजारात दमदार पदार्पण करणाऱ्या अर्बन कंपनीच्या शेअर्समध्येही आज तेजी कायम राहिली..गिफ्ट निफ्टीचा सकारात्मक संकेतनिफ्टी 50 साठी प्रारंभिक निर्देशक असलेला गिफ्ट निफ्टी गुरुवारी सकाळी हिरव्या रंगात उघडला. मागील बंदच्या तुलनेत 80.5 अंकांनी वाढून तो 25,494.50 वर पोहोचला. यामुळे बाजारातील सकारात्मक सुरुवातेचे संकेत मिळाले..तज्ज्ञांचे विश्लेषण आणि गुंतवणूक टिप्स275/82,700 आणि 25,200/82,500 हे स्तर ट्रेंड-फॉलोअर्ससाठी महत्त्वाचे आधारस्तर आहेत. जोपर्यंत बाजार या स्तरांवर टिकून आहे, तोपर्यंत तेजीचा ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे. बाजार 25,400-25,500/83,000-83,200 पर्यंत वाढू शकतो. याउलट, 25,100/82,000 खाली गेल्यास गुंतवणूकदारांनी लॉन्ग पोजिशन्समधून बाहेर पडण्याचा विचार करावा..परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा प्रभाव17 सप्टेंबर रोजी परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FIIs) 1,124 कोटी रुपयांचे समभाग खरेदी केले, तर देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (DIIs) 2,293 कोटी रुपयांचे समभाग विकत घेतले. यामुळे बाजारातील सकारात्मक भावना अधिक दृढ झाली..चलन बाजारातील घसरणशेअर बाजारात तेजी असताना भारतीय रुपयात किंचित घसरण दिसून आली. सकाळच्या सत्रात रुपया 16 पैशांनी घसरून 88.01 वर आला. यामागे जागतिक बाजारातील चढ-उतार आणि अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेतील घसरण यांचा परिणाम आहे..अमेरिका फेडच्या व्याजदर कपातीमुळे भारतीय शेअर बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. गुंतवणूकदारांनी बाजारातील चढ-उतारांवर लक्ष ठेवून तज्ज्ञांचे सल्ले आणि समर्थन स्तरांचा विचार करून गुंतवणूक करावी. सेन्सेक्स आणि निफ्टीच्या तेजीमुळे बाजारातील सकारात्मक ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे, परंतु सावधगिरी बाळगणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..