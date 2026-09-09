Share Market Today: इराणच्या अमेरिकेला धमकीने शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 500 अंकांनी खाली; कोणत्या शेअर्सला मोठा फटका?

Stock Market Today Crash: फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी सुरू झालेले अमेरिका-इराण युद्ध आता सप्टेंबर महिन्यातही सुरू असून युद्धविरामाची कोणतीही ठोस चिन्हे दिसत नाही. दोन्ही देशांतील ताज्या घडामोडीनंतर इरणने पर्शियन गल्फमधील अमेरिकेची युद्धनौका आणि लष्करी तळ यांच्याबाबत इशारा दिल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत झाली आहे. त्यामुळे 100 डॉलरवर गेलेल्या कच्च्या तेलाचा परिणाम आज भारतीय बाजारावर दिसून आला आणि सेन्सेक्स-निफ्टी या दोन्ही निर्देशांत मोठी घसरण झाली. .सकाळी बाजार उघडल्यानंतर 9.18 वाजता बीएसई सेन्सेक्स तब्बल 580 अंकांनी घसरून 74,997 अंकापर्यंत खाली आला. तर एनएसई निफ्टी 50 निर्देशांकही 130 अंकांच्या घसरणीसह 23,503 वर व्यवहार करत होता.दरम्यान आज विस्तृत बाजारातही दबाव दिसून आला. निफती मिडकॅप 0.49 टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉलकॅप 0.30 टक्क्यांनी घसरून व्यवहार करत होते..Petrol-Diesel-CNG Price Today: कच्चे तेल 100 डॉलरवर! मुंबई-नागपूर-पुणेसह महाराष्ट्रात आता पेट्रोल-डिझेल कितीला?.बाजारातील घडामोडी बाजाराच्या सकाळच्या सत्रात निफ्टीवर Tech M,HCL Tech, Infosys तर सेन्सेक्सवर Tech M, HCL Tech, Infosys, TCS, Bharati Airtel आणि Reliance या शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली.दरम्यान LT, Sunpharma, NTPC, Powergrid, Kotakbank आणि BEL हे शेअर्स हिरव्या रंगत व्यवहार करताना दिसले..IT शेअर्स कोसळले क्षेत्रनिहाय पाहता, निफ्टी IT मध्ये आज सकाळीच तब्बल 3 टक्क्यांची घसरण झाली असून गुंतवणूकदारांचे सारवधिक नुकसान यात झाले. तर दुसरीकडे निफ्टी हेल्थकेअरने घसरण सुरू असताना हिरव्या रंगात व्यवहार करत बाजाराला आधार दिला..Safe Investment: 2,000 रुपायांची छोटी बचत बनवेल 1.42 लाखांचा फंड! पोस्ट ऑफिसची ही योजना पाहिली का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.