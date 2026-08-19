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IPO News: पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदार मालामाल! Shiprocket अन् Behari Lal Engineering ची बंपर लिस्टिंग; कुणाला सर्वाधिक रिटर्न?

Shiprocket IPO: Shiprocket आणि Behari Lal Engineering IPO ची पहिल्याच दिवशी दमदार लिस्टिंग झाली असून गुंतवणूकदारांना बंपर परतावा मिळाला आहे.
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IPO Listing: Shiprocket, Behari Lal Engineering Make Bumper Debut! Who Earned the Biggest Return?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

आज भारतीय शेअर बाजारात IPO ने गुंतवणूकदारांची चांगलीच चांदी केली. ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेक्टरमधील प्रमुख कंपनी असणाऱ्या Shiprocket Ltd आणि पोलाद आणि स्टील उत्पादक कंपनी Behari Lal Engineering Ltd चे शेअर आज शेअर बाजारात लिस्ट झाले आणि लिस्टिंग होताच IPO गुंतवणूकदारांना मालामाल केले.

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