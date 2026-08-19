IPO News: पहिल्याच दिवशी गुंतवणूकदार मालामाल! Shiprocket अन् Behari Lal Engineering ची बंपर लिस्टिंग; कुणाला सर्वाधिक रिटर्न?

आज भारतीय शेअर बाजारात IPO ने गुंतवणूकदारांची चांगलीच चांदी केली. ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेक्टरमधील प्रमुख कंपनी असणाऱ्या Shiprocket Ltd आणि पोलाद आणि स्टील उत्पादक कंपनी Behari Lal Engineering Ltd चे शेअर आज शेअर बाजारात लिस्ट झाले आणि लिस्टिंग होताच IPO गुंतवणूकदारांना मालामाल केले. .Shiprocket चा 35% रिटर्न Shiprocket Ltd कंपनीचा शेअर NSE वर तब्बल 35.05% च्या प्रीमियमसह 131 रुपये आणि BSE वर 33.51% प्रीमियम सह 129.50 रुपयांवर लिस्ट झाले. IPO विक्रीवेळी एका शेअरची किंमत 97 रुपये इतकी होती.रीटेल गुंतवणूकदारांनी एका लॉटमधील 154 शेअर्ससाठी 14,938 रुपये गुंतविले होते. आता लिस्टिंग झाल्यानंतर एका लॉटची वॅल्यू 20,174 रुपये झाली असून गुंतवणूकदारांना सुमारे 5,236 रुपयांचा नफा मिळाला आहे..तब्बल 63% प्रीमियमदरम्यान, Behari Lal Engineering Ltd कंपनीचा IPO शेअर बाजारात लिस्ट होताना BSE वर 61% प्रीमियम सह 458 रुपये तर NSE वर 63% च्या प्रीमियम सह 465 रुपयांवर लिस्ट झाला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची या IPO मध्ये मोठी चांदी झाली..GMP बाजारातचं संकेतग्रे मार्केट प्रीमियम म्हणजेच GMP नुसार 92-97 रुपये प्राइज असलेला Shiprocket Ltd चा शेअर लिस्टिंग होताना 35% च्या आसपास चालू होता. तर 271-285 रुपयांवर असलेला Behari Lal Engineering Ltd चा शेअर 133 रुपये प्रीमियम सह ट्रेड करत होता..गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे Shiprocket Ltd ने देशांतर्गत शिपिंग आणि सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स व्यतिरिक्त, वेअरहाउसिंग, क्रॉस बॉर्डर डिलिव्हरी आणि हायपरलोकल सेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही आपले स्थान निर्माण केले आहे. दरम्यान, Behari Lal Engineering हे पंजाबमधील मंडी गोविंदगड येथील पोलाद क्षेत्रातील एक प्रस्थापित नाव आहे. ही कंपनी फतेहगड साहिब येथे आपल्या तिसऱ्या नवीन युनिटचे बांधकाम सुरू करून आपली उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.