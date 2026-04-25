Shriram Finance चा 3 लाख कोटींचा टप्पा पार! चौथ्या तिमाहीत जोरदार कामगिरी; गुंतवणूकदारांना 300% Dividend जाहीर

Share Market News: श्रीराम फायनान्स लिमिटेडने 2025-26 आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत खूप चांगली कामगिरी करत गुंतवणूकदारांसाठी मोठी आनंदाची बातमी दिली आहे. कंपनीने प्रत्येक शेअरवर ₹6 अंतिम लाभांश देण्याची शिफारस केली आहे. यापूर्वी कंपनीने ₹4.80 अंतरिम लाभांश दिला होता. त्यामुळे आता एकूण मिळून गुंतवणूकदारांना प्रति शेअर ₹10.80 लाभांश मिळणार आहे..नफ्यात वाढ कंपनीच्या नफ्यातही मोठी वाढ झाली आहे. मार्च अखेरच्या तिमाहीत कंपनीचा नफा सुमारे ₹3,013 कोटींवर पोहोचला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 41% जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, प्रति शेअर उत्पन्न देखील वाढून ₹16.02 झाले आहे..याशिवाय, कंपनीचं नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) म्हणजेच कर्जावर मिळणारे उत्पन्न देखील वाढलं आहे. ते 16% ने वाढून ₹6,994 कोटी झाले आहे, जे मागील वर्षी ₹6,051 कोटी होते.संपूर्ण वर्षाचा विचार केला तर कंपनीची कामगिरी अजून मजबूत दिसते. वर्षभरात EPS ₹53.15 पर्यंत गेला असून, त्यात सुमारे 20% वाढ झाली आहे. यावरून कंपनी सातत्याने प्रगती करत असल्याचे दिसते..AUM 3 लाख कोटीकंपनीच्या व्यवसायातही वाढ झाली आहे. कंपनीकडे असलेली एकूण मालमत्ता म्हणजेच AUM वाढून ₹3.02 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. म्हणजेच कंपनीने 3 लाख कोटींचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे..शेअर वाढलाकालच्या या निकालानंतर शेअर बाजारात कंपनीचा शेअर हिरव्या रंगत दिसत होता. मात्र 1 एप्रिलपासून या शेअर्समध्ये तब्बल 13% वाढ दिसून आली. .कंपनी काय करते?श्रीराम फायनान्स ही 1979 पासून कार्यरत असलेली एक मोठी बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) कंपनी आहे. ती लहान उद्योग, वाहन कर्ज आणि सामान्य ग्राहकांना कर्ज देते. देशभरातील मोठं नेटवर्क आणि ग्राहकांचा विश्वास यामुळे कंपनीची वाढ कायम सुरू आहे.