Stock Market Close: सेन्सेक्स ३२४ अंकांनी वधारला, निफ्टी २४,९७३ वर; आयटी, पीएसयू बँकांचे शेअर्स चमकले, ऑटो क्षेत्रात घसरण

भारतीय शेअर बाजाराने बुधवारी सकारात्मक टिप्पणीवर आपली वाटचाल संपवली. आयटी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसयू) शेअर्समधील जोरदार तेजीमुळे बाजाराला आधार मिळाला. बीएसई सेन्सेक्स ३२३.८३ अंकांनी किंवा ०.४० टक्क्यांनी वधारून ८१,४२५.१५ पातळीवर बंद झाला. दुसरीकडे, एनएसई निफ्टी ५० निर्देशांक १०४.५० अंकांनी किंवा ०.४२ टक्क्यांनी वाढून २४,९७३.१० वर स्थिरावला..प्रमुख समभागांचा आढावासेन्सेक्समधील प्रमुख लाभार्थ्यांमध्ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एचसीएल टेक, बजाज फायनान्स, ॲक्सिस बँक आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यांचा समावेश आहे. या समभागांनी ४.५० टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली. याउलट, महिंद्रा अँड महिंद्रा (एमअँडएम), मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि इटर्नल यासारखे समभाग २.४६ टक्क्यांपर्यंत घसरले..Premium|share market: भारतीय अर्थव्यवस्थेवर टॅरिफ ग्रहण; अमेरिकेच्या मागण्यांचा विचार करून कसे मिळवता येईल समाधान?.ब्रॉडर मार्केट आणि सेक्टोरल कामगिरीब्रॉडर मार्केटमध्ये, निफ्टी मिडकॅप १०० आणि निफ्टी स्मॉलकॅप १०० निर्देशांक अनुक्रमे ०.८३ टक्के आणि ०.७३ टक्क्यांनी वधारले. सेक्टोरल निर्देशांकांमध्ये निफ्टी आयटी आणि निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांकांनी बाजार आणि इतर सेक्टोरल निर्देशांकांना मागे टाकले. निफ्टी आयटी २.६३ टक्क्यांनी, तर निफ्टी पीएसयू बँक २.०९ टक्क्यांनी वधारली. याउलट, निफ्टी ऑटो निर्देशांक १.२८ टक्क्यांनी घसरला, ज्याला एमआरएफ, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि टीव्हीएस मोटर कंपनी यांच्या घसरणीचा फटका बसला..बाजारातील चालबाजारातील एकूण हालचाल सकारात्मक राहिली. एनएसईवर व्यापार झालेल्या ३,१२८ समभागांपैकी १,८३५ समभाग तेजीत बंद झाले, तर १,२१० समभाग घसरणीसह बंद झाले. ८३ समभागांमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. एनएसईवर नोंदणीकृत कंपन्यांचे एकूण बाजार भांडवल ५.१४ ट्रिलियन डॉलर्स इतके आहे..बाजारातील दृष्टिकोनआयटी आणि पीएसयू बँक क्षेत्रातील मजबूत कामगिरीमुळे बाजाराला चालना मिळाली. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि देशांतर्गत आर्थिक सुधारणांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मात्र, ऑटो क्षेत्रातील घसरण चिंतेचा विषय ठरली आहे, कारण या क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांनी अपेक्षेपेक्षा कमी कामगिरी केली. येत्या काही दिवसांत बाजाराची दिशा जागतिक आर्थिक घडामोडी, चलनवाढीचे आकडे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांवर अवलंबून असेल.आजच्या सत्रात शेअर बाजाराने सकारात्मक पाऊल टाकले असले, तरी ऑटो क्षेत्रातील कमकुवतपणा आणि काही प्रमुख समभागांमधील घसरण यामुळे गुंतवणूकदार सावध राहिले. बाजारातील तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांना मजबूत मूलभूत तत्त्वे असलेल्या समभागांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे. येत्या काळात बाजारातील चढ-उतारांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल..Premium|Share Market: भारत-अमेरिका संबंधांतील तणावामुळे शेअर बाजारात अस्थिरता, गुंतवणूकदारांनी काय करावे?.