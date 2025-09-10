Share Market

Stock Market Close: सेन्सेक्स ३२४ अंकांनी वधारला, निफ्टी २४,९७३ वर; आयटी, पीएसयू बँकांचे शेअर्स चमकले, ऑटो क्षेत्रात घसरण

Stock Market Today: Sensex Rises, Nifty Near 25K as IT & PSU Bank Stocks Rally | सेन्सेक्स ३२४ अंकांनी वधारला, निफ्टी २४,९७३ वर बंद; आयटी व पीएसयू बँक शेअर्समध्ये तेजी, ऑटो क्षेत्रातील कमजोरीमुळे गुंतवणूकदार सावध
Stock Market Close

Stock Market Close

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारतीय शेअर बाजाराने बुधवारी सकारात्मक टिप्पणीवर आपली वाटचाल संपवली. आयटी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसयू) शेअर्समधील जोरदार तेजीमुळे बाजाराला आधार मिळाला. बीएसई सेन्सेक्स ३२३.८३ अंकांनी किंवा ०.४० टक्क्यांनी वधारून ८१,४२५.१५ पातळीवर बंद झाला. दुसरीकडे, एनएसई निफ्टी ५० निर्देशांक १०४.५० अंकांनी किंवा ०.४२ टक्क्यांनी वाढून २४,९७३.१० वर स्थिरावला.

Loading content, please wait...
Share Market
share market inflation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com