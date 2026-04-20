Stock Market Closing: शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद; IT क्षेत्रावर दबाव पण Bank of Maharashtra ची भरारी; कारण काय?

Sensex and Nifty Today: जागतिक घडामोडींमुळे आज दिवसभर शेअर बाजारात अनिश्चितता दिसून आली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने गुंतवणूकदारांचा धोका घेण्याचा कल कमी झाला आणि त्यामुळे बाजारात दिवसभरात मोठी तेजी दिसून आली नाही आणि बाजार किंचित वाढीसह बंद झाला. .निफ्टी 50 निर्देशांक 11 अंकांनी वाढून 24,364 वर तर BSE सेन्सेक्स 26 अंकांच्या वाढीसह 78,520 अंकांवर बंद झाला. विस्तृत बाजारातही निफ्टी Midcap आणि निफ्टी Smallcap यांच्यात थोडी घसरण होऊन लाल रंगात बंद झाले. .बाजारावर दबाव का आला?पश्चिम आशियात तणाव वाढल्याने बाजारावर दबाव आला. ओमानच्या आखातात अमेरिकन नौदलाने इराणचे एक मालवाहू जहाज जप्त केले. त्यानंतर इराणकडून होर्मूझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांवर गोळीबार झाल्याची माहिती आहे. या घडामोडींमुळे अमेरिका-इराण चर्चेबाबत अनिश्चितता वाढली असून, त्याचा परिणाम जागतिक बाजारांसह भारतीय शेअर बाजारावरही दिसून आला..कोणत्या शेअर्सला फटका Jio Financial Services, Hindalco Industries, TECH M, HINDUNILVR, KOTAK BANK, HCLTECH, L & T आणि BEL हे शेअर्स दिवसातील टॉप लूसर्स ठरले. सेक्टरनिहाय पाहता, PSU बँक आणि मीडिया क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली. तर आयटी आणि रिअल्टी क्षेत्रात सर्वाधिक घसरण झाली..Bank of Maharashtra शेअर वाढले बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शेअर्समध्ये तिमाही निकालानंतर चांगली तेजी पाहायला मिळाली. चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर बँकेचा शेअर सुमारे 3 टक्क्यांनी वाढला. मजबूत आर्थिक कामगिरीमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम शेअरच्या किमतीवर दिसून आला.