Share Market

Stock Market Closing : बाजारातील तेजी सलग सहाव्या दिवशीही कायम; निफ्टीने ओलांडला 26000 चा टप्पा; कोणते शेअर्स फायद्यात?

Sensex and Nifty : शेअर बाजार हिरव्या रंगात बंद झाला. दुसऱ्या तिमाहीतील चांगल्या निकालांची अपेक्षा वाढल्याने गुंतवणूकदारांचा मूड सकारात्मक राहिला. आज बँक निफ्टी आणि मिडकॅप निर्देशांकाने नवे विक्रमी उच्चांक गाठले.
Share Market Closing

Share Market Closing

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Indian Stock Market Today : सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसली. दिवसभरातील सकारात्मक व्यवहारानंतर दोन्ही मुख्य निर्देशांक हिराव्या रंगात बंद झाले.

सेन्सेक्स 388 अंकांनी वाढून 84,950 वर, तर निफ्टी निर्देशांक 103 अंकांच्या वाढीसह 26,013 अंकांवर बंद झाला. बाजारात आज सर्व निर्देशाकांनी हिरव्या रंगात व्यवहार केले.

Loading content, please wait...
Bank
Share Market
Tata Motors
BSE Sensex
Investment Opportunities
Stock Market Closing
Indian Stock Market Today
NSE Nifty

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com