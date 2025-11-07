Stock Market Closing : शेअर बाजारातील दोन्ही निर्देशांक लाल रंगात बंद; जाणून घ्या कोणत्या शेअर्स तोट्यामध्ये!

Indian Stock Market Closing : भारतीय शेअर बाजारात आज सर्वच क्षेत्रांमध्ये कमजोरी दिसून आली. बहुतेक सेक्टर लाल रंगात बंद झाले. सेन्सेक्स 95 अंकांनी घसरून 83,216.28 वर बंद झाला. तर निफ्टी 0.07% नी घसरून 25,492.30 वर बंद झाला..सर्वाधिक नफा दिलेले शेअर्सL&T Finance Ltd. (10.32%)Nesco Ltd. (8.91%)DCB Bank Ltd. (6.46%)CCL Products India Ltd. (5.29%)Thyrocare Technologies Ltd. (5.06%).Indian Stock Market Opening : आठवड्याच्या शेवटी शेअर बाजारात मोठी घसरण; हे आहे कारण! .सर्वाधिक तोट्यातील शेअर्सAmber Enterprises India Ltd. (-7.74%)Latent View Analytics Ltd. (-7.21%)Bharti Airtel Ltd. (-5.12%)Godrej Agrovet Ltd. (-4.76%)Cholamandalam Financial Holdings Ltd. (-4.60%).Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .आज शेअर बाजार घसरण्यामागची कारणे:गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणात नफा-वसुलीपरदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FII) विक्रीत पुन्हा वाढरुपयाच्या कमजोरीमुळे अतिरिक्त दबावजागतिक टेक मार्केट्समध्ये कमजोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.