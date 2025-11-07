Share Market

Stock Market Closing : शेअर बाजारातील दोन्ही निर्देशांक लाल रंगात बंद; जाणून घ्या कोणत्या शेअर्स तोट्यामध्ये!

Indian Stock Market Closing : Tech Mahindra आणि IndiGo चे शेअर्स प्रत्येकी 2% नी घसरले; आयटी आणि कंझ्युमर ड्युरेबल्स शेअर्समध्ये सर्वाधिक घसरण झाली, तर बँकिंग, ऊर्जा आणि ऑटो शेअर्समध्येही मध्यम स्वरूपातील नुकसान झाले.
सकाळ डिजिटल टीम
Indian Stock Market Closing : भारतीय शेअर बाजारात आज सर्वच क्षेत्रांमध्ये कमजोरी दिसून आली. बहुतेक सेक्टर लाल रंगात बंद झाले. सेन्सेक्स 95 अंकांनी घसरून 83,216.28 वर बंद झाला. तर निफ्टी 0.07% नी घसरून 25,492.30 वर बंद झाला.

