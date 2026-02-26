Share Market

Stock Market Closing: शेअर बाजार सपाट पातळीवर बंद! कोणते सेक्टर दबावात? जाणून घ्या आजचा मार्केट ट्रेंड

Sensex and Nifty Today: भारतीय शेअर बाजारातील निफ्टी निर्देशांक आज हिरवाय रंगात बंद झाला तर सेन्सेक्स निर्देशांक सकाळच्या वाढीनंतर शेवटी किंचित घसरणीसह लाल रंगात बंद झाला.
Stock Market Closing: Sensex, Nifty End Flat; Weakness in Key Sectors

Stock Market Closing: Sensex, Nifty End Flat; Weakness in Key Sectors

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Indian Share Market Closing Bell: आज भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांकांमध्ये दिवसभर चढ-उतार पाहायला मिळाले. आयटी सेक्टरमधील शेअर्समध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ दिसून आली असली तरी दिवसभरात बाजारात मिश्र व्यवहार दिसून येत शेवटी बाजार सपाट पातळीवर बंद झाला.

Loading content, please wait...
Share Market
Stock Market
Stock Market Analysis
Indian Stock Market Today
Stock Market Closing

Related Stories

No stories found.