Stock Market Closing: शेअर बाजार सपाट पातळीवर बंद! कोणते सेक्टर दबावात? जाणून घ्या आजचा मार्केट ट्रेंड

Indian Share Market Closing Bell: आज भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांकांमध्ये दिवसभर चढ-उतार पाहायला मिळाले. आयटी सेक्टरमधील शेअर्समध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी वाढ दिसून आली असली तरी दिवसभरात बाजारात मिश्र व्यवहार दिसून येत शेवटी बाजार सपाट पातळीवर बंद झाला. .दिवसभरातील व्यवहारानंतर निफ्टी निर्देशांक 14 अंकांनी वाढून 25,496 वर बंद झाला, तर सेन्सेक्स 28 अंकांनी घसरून 82,248.61 वर स्थिरावला.आज विस्तृत बाजारातही संमिश्र कल दिसून आला. निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक 0.66 टक्क्यांनी वाढून बंद झाला, तर निफ्टी स्मॉलकॅप निर्देशांकात किरकोळ 0.01 टक्क्यांची घसरण झाली..Gold Rate Today : तब्बल 7 दिवसांनंतर सोनं झालं स्वस्त! आता 1 तोळा सोन्यासाठी किती पैसे मोजावे लागणार? पाहा आजचा ताजा भाव .आजचे टॉप गेनर्स Orient Electric Ltd. (10.87%)Finolex Cables Ltd. (6.48%)Tube Investments of India (3.87%)Fortis Healthcare (3.68%)Oracle Financial Services Software Ltd (3.65%)आजचे टॉप लूसर्स TeamLease Services Ltd (-3.99%)Aegis Logistics (-3.81%)Fine Organic Industries Ltd (-3.76%)EFC (I) Ltd (-3.58%)Affle 31 (-3.25%).IT तेजीत मात्र FMGC वर दबाव क्षेत्रनिहाय पाहता, आयटी क्षेत्रातील तेजी कायम राहिली असून निफ्टी आयटी निर्देशांकात सुमारे 1.5% वाढ झाली. या वाढीत Persistent Systems आणि Tech Mahindra यांच्या शेअर्सचा मोठा वाटा होता.त्यासोबतच हेल्थकेअर आणि फार्मा क्षेत्रातील निर्देशांकांनी चांगली कामगिरी केली. निफ्टी हेल्थकेअर निर्देशांक 1.24 टक्क्यांनी तर निफ्टी फार्मा निर्देशांक 1.08 टक्क्यांनी वाढून बंद झाला..March Bank Holiday : मार्चमध्ये तब्बल 12 दिवस बँका बंद! तुमच्या शहरात कधी राहणार सुट्टी; पाहा संपूर्ण यादी .दुसरीकडे, मीडिया आणि एफएमसीजी क्षेत्रात दबाव दिसून आला. निफ्टी मीडिया निर्देशांक 0.68 टक्क्यांनी घसरला, तर निफ्टी एफएमसीजी निर्देशांक 0.16 टक्क्यांनी खाली येत बंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.